Barbara d' Urso mette al muro Eva Henger | le fa la macchina della verità | la clamorosa

Ex tronista massacra Barbara d'Urso : 'Pomeriggio 5? Discarica televisiva - lei è una sanguisuga - sconfitta della razza umana' - : Due persone che in un mondo normale dovrebbero essere entrambe sul lungo mare a pettinare le acciughe , qui invece hanno raggiunto la fama e il successo. La d'Urso ormai ha perso completamente il ...

“Adesso basta - fermi tutti!”. Nuove rivelazioni choc a Domenica Live. Intervistata da Barbara D’Urso - l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lo confessa : “Francesco Monte lo sapeva benissimo e anche Eva Henger”. La faccenda assume contorni tremendi : rivelazioni come fossero mitragliate. Da quando Eva Henger ha iniziato a interpretare il ruolo di gola profonda non ha più smesso di parlare. Da una parte c’è la voglia di dire la sua verità, dall’altra quella di non fare una figura barbina, dopo aver sostenuto a gran voce che Francesco Monte all’Isola dei Famosi si è fatto un fracco di canne. A confermare la versione della mamma di Mercedesz ci aveva pensato Chiara ...

Barbara D’Urso ascolta un audio sul canna-gate e dà ragione a Eva : Eva Henger: Barbara D’Urso ascolta una nuova prova audio La prima parte della puntata odierna di Domenica Live è stata caratterizzata da un lungo dibattito sul caso canna-gate. Eva Henger ha deciso di dimostrare che le accuse rivolte a Francesco Monte non sono false, portando in studio una nuova prova audio che le è stato mandato da un’altra persona che conferma la sua tesi. Barbara D’Urso ha mostrato un fuori onda di ...

Maria De Filippi e i presunti contrasti con Barbara D'Urso : Circolano alcune voci secondo le quali le due conduttrici top di Mediaset, ovvero Maria De Filippi e Barbara D'Urso, sono state protagoniste di pesanti contrasti: questa notizia è stata lanciata sul web dal noto sito Trash Italiano. Bisogna sottolineare che tutti i personaggi televisivi che hanno ottenuto la notorietà nel programma della De Filippi non sono mai stati chiamati in qualità di ospiti nella trasmissione pomeridiana della conduttrice ...

"Non andrò mai più da lei". Naike Rivelli dichiara guerra a Barbara D'Urso : , Continua a leggere dopo la foto, Nel lungo messaggio scritto da Naike Rivelli si legge ancora: "Non voglio far parte di questo mondo televisivo dursico che strumentalizza tutto a secondo di come ...

“Non andrò mai più da lei”. Naike Rivelli dichiara guerra a Barbara D’Urso. Il post al veleno della figlia di Ornella Muti che demolisce la ‘povera’ Carmelita : “È importante pulire i propri spazi interiori e non, fare pulizia nella Vita. Ammettere i propri errori. Chiedo scusa a tutti coloro che mi seguono per aver partecipato ai programmi di Barbara D’Urso”. Naike Rivelli attacca pesantemente (e inaspettatamente) dal suo profilo Instagram la conduttrice di Pomeriggio Cinque: “Chiedo umilmente perdono. – scrive ancora la Rivelli – Non sapevo quello che ...

Sorelle Parodi - come si riducono pur di rubare ascolti a Barbara d'Urso : Cristina Parodi e Benedetta le provano tutte per rosicchiare ascolti alla nemica Barbara d'Urso. Stavolta puntano sui sentimenti. L'amore è al centro della puntata di Domenica In di Cristina Parodi ...

