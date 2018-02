Barbara D' Urso | Eva e la macchina della verità | clamorose risposte

Blastingnews

(Di domenica 25 febbraio 2018) Nel corsopuntata odierna di Domenica Live, terminata da poco,D'ha deciso di iniziare lo spettacolo trattando la delicata vicendapresunta presenza di droga all'Isola dei Famosi. Eva Henger sola contro tutti Francesco Monte, ormai sotto accusa per aver fumato marijuana mentre era sull'isola poco prima dell'inizio effettivo del reality, ha deciso, come sempre, di non comparire a differenza di Eva Henger che, invece, è presente in ogni trasmissione per raccontare e far valere la sua versione dei fatti. La donna è, attualmente, quasi completamente sola nell'affrontare questa battaglia dal momento che tutti i naufraghi usciti dal reality hanno preferito mantenersi neutrali e non svelare nulla in merito alla vicenda. Per convincere il pubblico che la versione dei fatti si Eva sia quella corretta, la donna ha deciso di accettare di sottoporsi alla...