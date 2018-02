AVO Palermo | le favole che curano

Palermo : violenza sessuale su turista inglese - arrestato lAVOratore ex Pip : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Un palermitano di 46 anni, Martino Biuso, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo con l'accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. L’uomo, che ha precedenti per i reati di rapina, lesioni, porto abusivo di arma, è un lavoratore precario ex Pi

Palermo : violenza sessuale su turista inglese - arrestato lAVOratore ex Pip : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) – Un palermitano di 46 anni, Martino Biuso, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Palermo con l’accusa di violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. L’uomo, che ha precedenti per i reati di rapina, lesioni, porto abusivo di arma, è un lavoratore precario ex Pip. I fatti risalgono al maggio dell’anno scorso, quando una ventenne cittadina inglese residente in città da qualche mese, ...

Palermo - bimba di 9 anni costretta a prostituirsi dai genitori. Il racconto : "Mi dava 5 euro se gli dAVO un bacio - 25 se facevo di più" : «Vivo con mamma e papà. Sono figlia unica. Mio padre fa l'agricoltore. Il primo agosto l'ho accompagnato a raccogliere i pomodori nel campo. Lui si era messo d'accordo con un...

Serie B - l'Empoli trAVOlge il Parma : il Palermo cade ancora : Il ritiro al Parma serve a nulla, a Empoli prende 3 gol in 50', il quarto arriva allo scadere ma i toscani con Andreazzoli sono davvero scatenati e si staccano al vertice della Serie B, aspettando il ...

Palermo : tAVOlo 'Mediterraneo' Pistoletto simbolo di Capitale Cultura 2018 (2) : (AdnKronos) - "Pistoletto è sempre stato attento alle stesse tematiche che sono fondanti di Palermo Capitale Italiana della Cultura e di Manifesta12: accoglienza e mobilità internazionale - ha sottolineato l’assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano - simbolo di un continente liquido e vivo ch

Palermo : tAVOlo 'Mediterraneo' Pistoletto simbolo di Capitale Cultura 2018 : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - simbolo del dialogo, delle culture diverse che abitano il Mediterraneo, di un mare profondo dove le lingue affondano le loro radici comuni: 'Love Difference' è qualcosa di più di un semplice oggetto d’arte, è il simbolo del clima di dialogo interCulturale che sta alla

Incidenti : trAVOlto da auto a Palermo - in prognosi riservata 16enne : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) – Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’auto a Palermo. E’ accaduto intorno alle 14 in via Ernesto Basile, nei pressi della cittadella universitaria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava attraversando la strada quando è stato travolto dalla vettura. L’automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi e il 16enne è stato ...

Palermo : manutenzione tram e raddoppio ferroviario - arrivano stipendi per 200 lAVOratori : Palermo, 9 feb. (AdnKronos) - Eds, pagati i 200 lavoratori Eds. Fiom “Aspettiamo risposte dal tavolo con Comune, Amat e azienda per mettere fine ai ritardi nei pagamenti”. Pagate le retribuzioni, ferme da dicembre, dei 200 lavoratori metalmeccanici di Eds Infrastrutture, impegnati nella manutenzione

Serie B - Empoli da fAVOla : poker al Palermo e primo posto in classifica - tripletta di Caputo! : 1/7 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Promod chiude - perdono il lAVOro 19 impiegati a Palermo e Catania : La crisi colpisce un altro big del commercio. Chiudono a Palermo e a Catania i negozi Promod, il marchio di abbigliamento femminile della società Promod Italia srl che aveva già chiuso la scorsa ...

Pd : sindaco Palermo aderisce a partito - non è populista e lAVOra a progetto (2) : (AdnKronos) - Orlando ha sottolineato più volte che si tratta di una "decisione personale" maturata "dalla consapevolezza che il quadro politico nazionale è profondamente cambiato e ognuno deve impegnarsi con quel soggetto politico che ha una visione più vicina alla propria". Oggi, ha aggiunto, "sia

Palermo - Tedino : 'Fuori giri a causa della sosta - lAVOreremo di più' : Al termine di Spezia-Palermo , il tecnico dei rosanero Bruno Tedino ha parlato ai microfoni di Sky Sport : 'È stata una partita lenta da parte nostra. Stasera il campo era insidioso contro un avversario difficilissimo, sapevamo che sarebbe stato complicato e noi ci abbiamo messo del nostro. Lo ...

Sicilia : sit in lAVOratori Sas a Palermo : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Sit in di protesta questa mattina dei lavoratori Sas (Servizi Ausiliari Sicilia) davanti a sede della società in via Libertà, a Palermo. I manifestanti sono rimasti in strada fino alle 15. "Continuiamo a registrare, con rammarico ma non con stupore, la continua e total