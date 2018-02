Atalanta B contro la Juve | Marino | ' Per noi più importante la Coppa Italia'

Juventus - contro l'Atalanta cinque novità di formazione : gli aggiornamenti : Da ieri pomeriggio, la Juve è in ritiro a Leinì per proseguire la marcia di avvicinamento alla sfida di quest'oggi contro l'Atalanta. I bianconeri dopo due trasferte consecutive in campionato, oggi torneranno nella loro casa l'Allianz Stadium. La Juventus, contro l'Atalanta, dovrà rinunciare ad alcuni infortunati in particolare non ci saranno Mattia De Sciglio, Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado. Il reparto che in questo ...

Juventus - contro l'Atalanta torna Dybala dal primo minuto? : La Joya ha lavorato duramente in settimana per riprendersi una maglia da titolare. Per lui potrebbe essere la gara della redenzione dopo il penalty fallito nel match del girone d'andata

Atalanta - Papu Gomez/ C’è poco da ballare : il nerazzurro sbaglia tutto contro il Borussia : Atalanta, Papu Gomez, c’è poco da ballare: il nerazzurro sbaglia tutto contro il Borussia. Delude il bomber argentino della squadra bergamasca, nella sfida di Europa League(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:06:00 GMT)

Europa League - l’Atalanta sfiora l’impresa contro il Borussia Dortmund : gara dominata ma nel finale la doccia fredda! : 1/8 Moro Francesco/LaPresse ...

Juventus - chi si rivede contro l'Atalanta : Mandzukic e Matuidi! : TORINO - Ritornata in campo ieri dopo due giorni di riposo, oggi la Juventus ha proseguito l'avvicinamento alla sfida di campionato in programma domenica a Torino contro l' Atalanta con un altro ...

Juve - scelto l'attacco contro l'Atalanta : La Juventus , in vista della sfida di domenica contro l' Atalanta , deve fare ancora i conti con un attacco decimato. Senza Bernardeschi e Higuain , secondo La Gazzetta dello Sport , Allegri si affiderà al tandem formato da Mandzukic e Dybala : il croato ha segnato 6 delle 7 reti stagionali giocando proprio con l'argentino.

Papu dà la carica all'Atalanta : ci crediamo «Il pubblico ci aiuterà contro il Borussia» : Il capitano è pronto per Reggio Emilia: «Dobbiamo stare attenti a non prendere gol. Bisogna giocare in modo intelligente».

Europa league - beffa Atalanta al 91' : contro il Borussia finisce 3-2 : Borussia Dortmund-Atalanta 3-2 nell'incontro valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa league. Le reti al 30' Schurrle, 50' e 56' Ilicic, 65' e 91' Batshuayi. Ritorno il 22 febbraio a ...

Il Milan ha vinto 3-0 contro il Ludogorets in Europa League - mentre l’Atalanta ha perso 3-2 contro il Borussia Dortmund : Il Milan ha vinto 3-0 contro la squadra bulgara del Ludogorets nella partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League, giocata questa sera in Bulgaria. L’Atalanta ha invece perso 3-2 contro i tedeschi del Borussia Dortmund, in trasferta. The post Il Milan ha vinto 3-0 contro il Ludogorets in Europa League, mentre l’Atalanta ha perso 3-2 contro il Borussia Dortmund appeared first on Il Post.

Calcio - Europa League 2018 : Atalanta attesa alla prova del Dortmund - pericoli dai Balcani per Lazio e Milan - turnover per il Napoli contro il Lipsia : Quattro italiane a caccia di un trofeo che all’Italia manca dal secolo scorso. L’Europa League 2017-2018 riparte con l’andata dei sedicesimi di finale, in programma giovedì 15 febbraio, con ben 4 rappresentanti del Bel Paese che proveranno a sfatare il tabù dell’Italia in una competizione che, da quando ha cambiato denominazione rispetto all’antica Coppa UEFA, è sempre stata indigesta alle compagini dello ...

Serie A - Maran : «Chievo - senza ansia contro un'Atalanta da Europa» : VERONA - L'Atalanta è un crocevia fondamentale della stagione del Chievo . Lo sa bene Rolando Maran , tecnico gialloblù che ha presentato così la sfida in conferenza stampa. "Giochiamo contro una ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Contro il Chievo voglio i tre punti» : BERGAMO - "Ora è importante dare una svolta a questa situazione, tornando a fare punti in casa. Il campionato si trova in una fase caratterizzata da forte equilibrio. Siamo parecchie squadre a pochi ...

Mercato - ceduta la stella Aubameyang Borussia «spuntato» contro l'Atalanta : La squadra tedesca prossima avversaria dei bergamaschi in Europa League ha dato l'addio al suo gioiello. Il nuovo arrivato deve crescere. l'Atalanta è rimasta più o meno la stessa.

Buffon salva il risultato contro l'Atalanta Video : Ieri sera si è giocata la partita di andata di Coppa Italia 2018 [Video]tra l'Atalanta allenata da Gasperini e la #Juventus allenata da Allegri. Un match che ha rischiato di non essere giocato per la forte nebbia che si è abbattuta sul campo impedendo la visibilita' ai giocatori. Alla fine l'arbitro ha dato il via per giocare e dopo 90 minuti il risultato ha visto trionfare la squadra bianconera. La Juventus è riuscita a vincere per una rete a ...