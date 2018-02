Astori | Fiorentina voleva questa vittoria

Serie A Fiorentina - capitan Astori : «Stiamo parlando del rinnovo» : FIRENZE - Vittoria pesante per la Fiorentina . La squadra viola ha battuto 1-0 il Chievo con un eurogol di Biraghi. 'Volevamo fortemente questa vittoria - ha commentato il difensore Astori al termine ...

Fiorentina-Juve si avvicina - Astori suona la carica : “ecco come dobbiamo affrontarli” : La 24^ giornata si aprirà con il big match tra Fiorentina e Juventus. Al ‘Franchi’ andrà in scena una sfida da sempre molto sentita per la storica rivalità tra le due tifoserie. Intervistato dai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano viola, Davide Astori, ha voluto suonare la carica: “La Juve sulla carta è nettamente più forte del Napoli. Quindi non possiamo incontrare avversario peggiore. La Juve è una ...

Fiorentina - ancora guai in vista della Samp : nuovo forfait dopo Astori e Veretout? : Astori in difesa, Veretout in mezzo al campo ma non solo. Le cattive notizie per il tecnico della Fiorentina Pioli sembrano non essere terminate. Anche il reparto offensivo potrebbe registrare un’assenza pesante, vale a dire quella del francese Thereau. Quest’ultimo non ha preso parte all’ultimo allenamento della squadra viola e difficilmente partirà dal primo minuto nella gara di domenica contro la Sampdoria. Pioli sta già ...