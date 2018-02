Asp Trapani | c' è il nuovo direttore sanitario Nuovi nomi anche a Mazara e Castelvetrano

Sanità : Asp Trapani - al via concorsi per assunzioni a tempo indeterminato : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Partono il primo concorso per le nuove assunzioni a tempo indeterminato del personale non dirigenziale del'Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Il bando per la selezione pubblica, per titoli, integrata da prova di idoneità, per la copertura a tempo pieno ed indete