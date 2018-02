Arbitro Mazzoleni Video | moviola VAR Roma Milan | rigore negato a Pellegrini

Donadoni accusa l'Arbitro Mazzoleni : 'Al Bologna certi rigori non li danno - ma al Napoli sì' : Un rigore del genere ti viene dato solo dall'ottavo posto in su, dall'ottavo in giù no. Mi sembra di vive in un altro pianeta'. Roberto Donadoni, è furente per le decisioni dell'arbitro Mazzoleni in ...