Apertura continua | di P Salvatori

Apertura continua. Di Maio lancia un "contratto di programma" come base per un Governo ampio : Apertura continua. Luigi Di Maio continua con metodo sulla sua linea. Quella di tentare di accreditare in tutti i modi possibili il Movimento 5 Stelle come forza di Governo. O perlomeno come una di quelle forze da cui non potrà prescindere la laboriosa alchimia del primo esecutivo della nuova legislatura.Una strategia dispiegata nella sua interezza a "Mezz'ora in più" su Raitre: "Se vogliamo mettere insieme i temi su cui costruire ...