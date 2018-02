Anticipazioni Il Segreto | SEVERO | CARMELO e il piano per boicottare FRANCISCA

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : la verità taciuta : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: la confessione di Francisca La protagonista indiscussa de Il Segreto è Donna Francisca Montenegro. La megera, come svelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, finalmente convolerà a nozze con l’amato Raimundo. La terza volta è quella buona. La prima volta le nozze sono state celebrate e poi annullate per colpa di Francisca che ancora non si fidava completamente di Raimundo. La seconda ...

Julieta e Prudencio si sposano al Segreto : Anticipazioni spagnole sulla coppia : Julieta e Prudencio si sposano al Segreto. Arriverà anche il giorno delle nozze per la nuova protagonista della telenovela, che però non sarà completamente convinta di voler fare il grande passo: Prudencio non è l'uomo col quale vorrebbe vivere il suo futuro, ma non riuscirà a essere sincera coi suoi sentimenti e si ritroverà dinanzi al prete per dire il fatidico "sì, lo voglio". Una decisione, questa di Julieta, che ferirà Saul: avrebbe sognato ...

Francisca scopre che Maria e Gonzalo sono vivi : Anticipazioni spagnole Il Segreto : Francisca scopre che Maria e Gonzalo sono vivi! Tutti quelli che conoscevano la verità sul destino dei due giovani ha sempre cercato di non far trapelare nessuna notizia sul loro conto, ma arriverà un momento in cui la Montenegro verrà a conoscenza di quello che è successo veramente alla coppia. Nulla le sfugge, soprattutto se riguarda personaggi a lei molto scomodi, come lo è stato Gonzalo - il combattivo figlio di Pepa e Tristan - e Maria, che ...

Il Segreto - Anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 2 marzo : ancora paura per Marcela : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: l’incidente di Marcela Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...

Anticipazioni Il Segreto : MATIAS rinnova le sue promesse nuziali a MARCELA : Con l’uscita di scena di Beatriz Dos Casas (Giulia Charm), i telespettatori italiani de Il Segreto assisteranno ad un romantico riavvicinamento tra i coniugi MATIAS Castañeda (Ivan Montes) e MARCELA Del Molino (Paula Ballesteros); com’è nostra consuetudine in questi casi, ricapitoliamo perciò gli ultimi avvenimenti del triangolo giovanile della telenovela per comprendere meglio come si arriverà alla svolta… Stando a quanto ...

Il Segreto in pausa dal prime time – Anticipazioni : Il Segreto Il Segreto si prende una vacanza dal prime time: la prossima settimana la telenovela spagnola non andrà mai in onda nella fascia oraria più prestigiosa, limitandosi a restare nel pomeriggio in rosa di Canale 5. Il motivo sono le Elezioni 2018, che terranno banco con risultati ed approfondimenti per diverse serate, ma forse anche il calo d’ascolto delle puntate in prima serata tant’è che al momento non è previsto nemmeno ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 26 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 26 febbraio 2018: La trama ufficiale riguardante la puntata del 26 febbraio è estremamente laconica: parla solo di Marcela che vedremo intrappolata sotto un albero mentre tutta Puente Viejo la sta cercando; inoltre Hipolito deciderà di diventare un lustrascarpe… A livello di palinsesto, è da segnalare una significativa variazione: lunedì 26 febbraio assisteremo solamente alla puntata ...

Il Segreto / La scomparsa di Marcela mette in allarme Matias - ma Beatriz... (Anticipazioni 23 febbraio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 23 febbraio: Donna Francisca decide di rinchiudere Cristobal Garrigues in manicomio, lo stesso in cui si trova già zia Eulalia.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:57:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018 : la nuova Pepa : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: l’arrivo di Julieta, la nuova Pepa salva Juanita La prossima settimana a Il Segreto ci sarà grande fermento. La soap opera spagnola di Aurora Guerra torna a regalarci un colpo di scena dopo l’altro. Partiamo dal triangolo amoroso più seguito dai fan della telenovela. Marcela è intrappolata sotto l’albero che […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 26 Febbraio al 2 Marzo ...

IL SEGRETO / Donna Francisca rinchiude Cristobal in manicomio (Anticipazioni 23 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 23 febbraio: Donna Francisca decide di rinchiudere Cristobal Garrigues in manicomio, lo stesso in cui si trova già zia Eulalia.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:41:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : la verità sulla fine di Gonzalo e Maria : Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Tutti si stanno chiedendo che fine hanno fatto Gonzalo e Maria dopo che il ciclone avrà sconquassato Cuba: Emilia e Raimundo decideranno di mettersi subito in viaggio per scoprire la verità, ma Francisca Montenegro li intercetterà e chiederà loro cosa stanno facendo; a questo punto Raimundo sarà costretto a vuotare il sacco e Francisca, superato lo shock iniziale per aver appreso che ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Adela si scontra con Aquilino : L’arrivo di Aquilino a Puente Viejo è stato deleterio per la famiglia Dos Casas. Come sappiamo Beatrice cercherà di dimenticare Matias, lasciandosi trasportare dalla passione per il malandrino che ha fatto fallire Hernando. I tre Dos Casas dovranno lasciare Puente Viejo quando il ricco imprenditore diverrà proprietario della tenuta Manantiales. anticipazioni spagnole Il Segreto: Hernando con l’usuraio Exposito Dovete sapere che il Benegas ...

Anticipazioni Il Segreto : CARMELO chiede ad ADELA di sposarlo ma… : Proposta di matrimonio in arrivo nei prossimi episodi de Il Segreto: CARMELO Leal (Raul Peña) infatti, dopo essere diventato il sindaco di Puente Viejo a discapito di Onesimo Mirañar (Josè Gabriel Campos), vorrà convolare a giuste nozze con ADELA (Ruth Llophis), già diventata da un po’ di tempo la sua convivente. Il coronamento del sogno d’amore del migliore amico di Severo Santacruz (Chico Garcia) si rivelerà però più difficile da ...