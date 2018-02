Allerta neve | settimana di gelo a Genova

Allerta meteo in Umbria - criticità moderata per rischio neve e ghiaccio : Allerta meteo in Umbria per le prossime ore. Il dirigente della Protezione Civile regionale, Alfiero Moretti, ha emesso un Avviso di criticità n. 2 che prevede Allerta Codice Arancione , criticità ...

Lazio : Allerta meteo - neve in bassa quota : ANSA, - ROMA, 24 FEB - allerta meteo nel Lazio da domani e per le prossime 36 ore con al possibilità di neve in bassa quota. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della ...

Maltempo. PreAllerta neve Lazio e Fiumicino : 'Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda...

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata Allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...

Allerta Meteo Lazio : criticità “gialla” per neve “fino a quote di pianura” : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse (codice giallo) con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, domenica 25 febbraio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso della sera, con apporti al suolo da deboli a ...

Maltempo - Allerta neve in Puglia : stop alla circolazione dei Tir a Bari - Barletta-Andria-Trani e Foggia : Le Prefetture di Bari, Barletta-Andria-Trani e di Foggia hanno adottato un decreto che vieta la circolazione fuori dai centri abitati nel territorio di queste province, in previsione di nevicate anche a bassa quota in Puglia: l’interdizione riguarda i veicoli ed i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Nelle province Bat e Foggi la disposizione sarà in vigore a ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve e ghiaccio : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio neve valida dalla mezzanotte nelle province di Sondrio, di Varese, Como, lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Dalla serata di oggi, saranno possibili nuove deboli precipitazioni che potrebbero interessare i settori alpini e prealpini centro-orientali, con quota neve al di sopra dei 600-700 metri. Limitatamente ...

Allerta Meteo Burian - avviso della protezione civile : “In arrivo neve - pioggia e vento forte” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, determinerà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di ...

Allerta Meteo Burian - tutti i dettagli per l’Italia : 4 giorni di GRANDE GELO e BLIZZARD di NEVE al Centro/Nord - il Sud resta ai margini [MAPPE] : 1/29 ...

Allerta Meteo Sardegna : depressione di origine siberiana - il “Burian” porta neve e gelate : “Fino a mercoledì persisterà l’azione di blocco nella medio-alta troposfera di un promontorio atlantico nei confronti delle perturbazioni occidentali insieme ad una chiara divisione delle perturbazioni polari. Dalla seconda parte di domani e fino a mercoledì tale configurazione barica favorirà il distendersi in quota di una depressione di origine siberiana fino alla Sardegna con avvezione di aria polare continentale“: la Protezione ...

