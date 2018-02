Allerta meteo in Umbria | criticità moderata per rischio neve e ghiaccio

Allerta meteo - il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria invita alla prudenza : Crollo delle temperature e forti nevicate. I bollettini metereologici prevedono, a partire dalla mezzanotte di sabato 24 febbraio , un brusco calo termico sulla zona dell'Appennino umbro-marchigiano, ...

Allerta meteo - il BURIAN irrompe su Trieste : bora impetuosa e temperature in picchiata da Nord/Est [LIVE] : irrompe il BURIAN sul Nord/Est dell’Italia nella notte: Trieste è piombata a -1,5°C con un impetuoso vento di bora che soffia in città con raffiche di 80km/h. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia farà molta fatica a portarsi sopra lo zero per i prossimi quattro giorni. E le temperature stanno crollando su tutta la pianura Padana orientale, dove abbiamo 0°C a Udine, Gorizia e Monfalcone, +1°C a Treviso e Pordenone, +2°C a Venezia, Padova ...

Lazio : Allerta meteo - neve in bassa quota : ANSA, - ROMA, 24 FEB - allerta meteo nel Lazio da domani e per le prossime 36 ore con al possibilità di neve in bassa quota. "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della ...

Allerta meteo Burian : scuole chiuse in numerosi Comuni Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo con il Burian che sta per raggiungere l’Italia: da Domenica un’ondata di gelo farà piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente ...

Allerta meteo Marche : scuole chiuse ad Ancona - Fermo e Macerata : In previsioni dell’ondata di maltempo e gelo attesa tra il 25 e il 26 febbraio, è stata prevista la chiusura di scuole in alcuni Comuni delle Marche: ad Ancona è stata disposta la chiusura di tutti gli istituti, compresi gli asili nido, il 26 e il 27 febbraio. chiuse scuole e nidi il 26 a Fabriano, Fermo e Montegranaro. A Macerata, il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche per scuole pubbliche e private e nidi ...

Allerta meteo Lazio : criticità “gialla” per neve “fino a quote di pianura” : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse (codice giallo) con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, domenica 25 febbraio e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 500-700 metri, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso della sera, con apporti al suolo da deboli a ...

Maltempo - Buran arriva a Roma e Milano/ Ecco il gelo siberiano : Allerta neve nella capitale (previsioni meteo) : Buran, neve e gelo siberiano a Roma e Milano, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Allerta meteo Abruzzo : lunedì 26 febbraio scuole chiuse a Giulianova : In previsione dell’arrivo dell’ondata di gelo anche in Abruzzo, il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro ha disposto, per lunedì 26 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Scattato anche il piano neve: il Comune ha già individuato delle ditte specializzate con mezzi spargisale e spazzaneve con servizio di reperibilità. L'articolo Allerta Meteo Abruzzo: lunedì 26 febbraio scuole chiuse a Giulianova sembra ...

Allerta meteo Marche : lunedì 26 febbraio chiusa l’Università di Macerata : A seguito dell’ordinanza del Sindaco di Macerata, che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sulla base dell’Allerta Meteo emanata dalla Protezione Civile Marche, l’Università di Macerata ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche in tutte le sedi lunedì 26 febbraio 2018. L'articolo Allerta Meteo Marche: lunedì 26 febbraio chiusa l’Università di Macerata sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve e ghiaccio : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio neve valida dalla mezzanotte nelle province di Sondrio, di Varese, Como, lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Dalla serata di oggi, saranno possibili nuove deboli precipitazioni che potrebbero interessare i settori alpini e prealpini centro-orientali, con quota neve al di sopra dei 600-700 metri. Limitatamente ...

Allerta meteo Burian - avviso della protezione civile : “In arrivo neve - pioggia e vento forte” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, determinerà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di ...

Maltempo Firenze : confermata l’Allerta meteo per vento forte : Prolungamento dell’allerta gialla per vento forte e nuovo avviso per neve da stanotte per l’intera giornata di domani: il bollettino di valutazione di criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) riguarda anche Firenze (oltre ai comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). Per quanto riguarda il vento forte, il ...

BURAN - GELO SIBERIANO A ROMA E MILANO/ Maltempo : Allerta neve su autostrade - frana a Ischia (previsioni meteo) : BURAN, neve e GELO SIBERIANO a ROMA e MILANO, vertice nella capitale per il piano anti-freddo. allerta neve su autostrade, frana a Ischia. Previsioni meteo e ultime notizie(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:02:00 GMT)

