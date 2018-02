Allerta Meteo Burian Lazio | scuole chiuse anche in alcuni Comuni vicino Roma lunedì 26

Allerta Meteo Potenza : stop alla circolazione dei mezzi pesanti per 2 giorni : A “seguito dell’avviso delle condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione civile”, il prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, ha disposto “dalle ore 22 di oggi, domenica 25 febbraio, e fino alle ore 12 di martedi’ 27 febbraio l’interdizione al traffico nelle strade statali e provinciali dei veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate”. Inoltre – ...

#Allerta Meteo a Roma… scuole chiuse e non solo #Burian : Il Meteo ci avvisa che nella nottata potrebbe nevicare a Roma, ma non finisce qui. Da qualche ora stanno girando informative e avvisi dalle scuole che domani, lunedì 26 febbraio, resteranno chiuse per allerta Meteo e più nello specifico per rischio ghiaccio nella Capitale: “È stata firmata l’ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma per lunedì 26 ...

Maltempo - freddo e neve attesi anche a Roma/ Ultime notizie - Allerta Meteo : crollo temperature - gelo storico : Maltempo, freddo e neve attesi anche a Roma. allerta meteo: crollo temperature, gelo storico. Le Ultime notizie sull'emergenza, domani scuole chiuse nella Capitale(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 18:41:00 GMT)

Scuole chiuse a Roma per Burian : Allerta neve in tutta Italia| Il meteo : Il freddo vento che arriva da Nord ha fatto scendere radicalmente le temperature. allerta neve su tutto lo Stivale

Allerta Meteo Burian - Italia al gelo e sotto la neve : ecco l’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’ingresso di aria fredda di origine artica, che sta interessando le regioni centro-settentrionali, si estenderà gradualmente già dalla prossima notte al meridione, determinando un marcato calo delle temperature con nevicate fino a quote di pianura e venti forti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - scuole chiuse a Roma e in mezza Italia : emergenza neve a bassa quota : Effetto Burian: domani scuole chiuse a Roma in previsione dell'ondata di maltempo e dell'Allerta neve. «È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle...

Allerta Meteo - scuole chiuse in mezza Italia : emergenza neve a bassa quota : Un elenco già lungo ma che, viste le previsioni meteo, è destinato ad essere costantemente aggiornato in queste ore. Ecco in quali comuni Italiani le scuole resteranno chiuse per tutta...

Allerta Meteo Abruzzo - arriva il gelido Burian : scuole chiuse domani in molti Comuni e Capoluoghi [ELENCO] : Con il passare delle ore e l’avvicinarsi di neve e gelo, aumentano i Comuni che per la giornata di domani hanno deciso per la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado. chiuse le scuole nei quattro capoluoghi di regione. Sospesa l’attività didattica anche nei tre atenei. Anche a Teramo, dopo L’Aquila, Pescara e Chieti, il commissario prefettizio ha deciso per domani di sospendere le attività didattiche. Nei ...

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse in numerosi Comuni Lunedì 26 e Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo con il Burian che sta per raggiungere l’Italia: un’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta già facendo piombare le temperature su valori polari sopratutto al Nord Italia. Molte saranno le scuole chiuse Lunedì 26 Febbraio e Martedì 27 Febbraio in vista del Burian in arrivo, con nevicate fin in pianura soprattutto nelle Regioni del Centro. Ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato ...

Allerta Neve a Roma - le meteo-gaffe del Comune : sul sito ufficiale il Burian diventa “Burjan” : Finché “meteorologiche” diventa l’obbrobrioso “metereologiche“, si può anche chiudere un occhio. E’ un errore grave, ma purtroppo molto diffuso. Ma “Burjan” no, non si può proprio leggere. Soprattutto sul sito ufficiale della Capitale d’Italia. E’ inaccettabile. Sono le ultime meteo-gaffe che si possono leggere sul sito del Comune, che evidentemente è gestito da qualcuno che confonde il ...

Allerta Meteo Piemonte : arriva il ‘freddo anomalo’ - temperature fino a -16°C : “Freddo anomalo”, con temperature molto al di sotto delle medie del periodo. Vale per tutta il Piemonte la situazione meteorologica dei prossimi giorni, riassunte in due parole nel bollettino meteoidrologico di Arpa. Dopo le deboli nevicate di oggi, da domani il cielo tornerà sereno, ma il freddo si farà sentire, all’inizio della settimana con minime a -8/-10 in pianura, -16 alla quota di 2.000 metri. Le nuvole dovrebbero ...

Allerta Meteo Burian - salamoia antighiaccio e bollettini localizzati per l’A58-TEEM : Grande freddo per l’intero week-end ma la paura di incidenti non dovrebbe attanagliare automobilisti e autotrasportatori in transito lungo A58-TEEM nonostante l’Autostrada, come molte altre Arterie del Nord, risulti lambita, almeno sino al 2 marzo, da una perturbazione siberiana. La salamoia antighiaccio sparsa sulle carreggiate dai mezzi di assistenza in base ai bollettini ultrageolocalizzati (rilevazioni ogni 500 metri) consultati dalla ...

Allerta Meteo e Neve a Roma - aperta la sala Coc in Campidoglio : Allerta Meteo e Neve a Roma – Il Comune di Roma annuncia dal Campidoglio l’apertura, dalle ore 14 aperta, della sala Coc per l’Allerta Meteo. In campo anche Ucl municipali. Attivate misure per fronteggiare rischio ghiaccio e Neve. Si attende nel tardo pomeriggio la decisione del Sindaco Raggi sulle scuole, intanto è stato disposto il prolungamento dell’orario consentito di accensione dei riscaldamenti. L’ordinanza ...

Allerta Meteo Lazio : stato di preallerta per neve - “i Comuni mettano i atto i piani di emergenza” : “A seguito della preAllerta per neve emessa dal Centro Funzionale Regionale a partire dalla tarda mattinata di oggi, con nevicate al di sopra di 500-700 metri, con quota neve in progressivo calo fino a quote di pianura nel corso della sera, con apporti al suolo da deboli a moderati, si richiama l’attenzione dei Comuni sulla necessità di una puntuale messa in atto delle specifiche previsioni dei piani di Emergenza Comunale. I Comuni, ...