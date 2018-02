Alessia e Fabrizia | C' è posta per te Chiude la busta a sua mamma | tradimento ed errori

C'è posta per te 2018/ Le storie in diretta : Alessia chiude la busta - Fabrizia in lacrime (Sesta puntata) : C'è posta per te, anticipazioni e ospiti 24 febbraio: Maria De Filippi torna in onda su canale 5 con il sesto appuntamento del programma. Protagonisti Giorgia e Francesco Totti.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 00:40:00 GMT)