Alessandro Di Battista | l' altra faccia del M5S

Silvio Berlusconi - la bastonata ad Alessandro Di Battista : 'Linguaggio violento - ne dice una all'ora' : Il nemico pubblico numero uno di Silvio Berlusconi ? È Alessandro Di Battista . Intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, il leader di Forza Italia ha commentato il clima di ...

Alessandro Di Battista : "I politici sono come i pannolini - vanno cambiati spesso" : "C'è una battuta che dice che i politici sono come i pannolini: occorre cambiarli per la stessa ragione e con la stessa cadenza..". A dirlo è il deputato dei 5 stelle, Alessandro Di Battista, a Mattino 5.Intervistato poi da Rtl 102,5, afferma: "Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica di massa del Paese; è normale che ci siano visioni diverse all'interno, ma tutti crediamo nel programma. Io di Di Maio mi fido ...

CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle : da Alessandro Di Battista a Dori Ghezzi (Diciassettesima puntata) : A Che TEMPO che fa, Alessandro Di Battista porta avanti la sua campagna alternativa... in qualità di alternativa. Seguono gli attori Pierfrancesco Favino e Alessandro Preziosi.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Alessandro Di Battista si difende sul "caso rendiconti". Le Iene mettono sul sito il servizio della discordia : "In questi 5 anni ho restituito 220 mila euro di stipendio. Tutti i deputati M5s fanno questo e oggi si assiste ad un attacco sui rendiconti da chi si prende i vitalizi e non restituisce nulla perché un paio di deputati non hanno ancora restituito mi sembra un paese alla rovescia." Lo afferma Alessandro Di Battista a Che tempo che fa su Rai 1, difendendosi dalle accuse rivolte a M5s sulla gestione non corretta della restituzione di parte ...

Alessandro Di Battista : "Non mi pento e non mi scuso per aver dato dei rincoglioniti agli italiani. Si assumano le proprie responsabilità" : "Ci sono in Italia tante persone che si lamentano ma non hanno ancora la forza di cambiare. Credo che sia troppo comodo prendersela esclusivamente con i politici. Il nostro è un Paese che è stato poco a poco anestetizzato dalla vecchia politica e dai media". Lo dice Alessandro Di Battista, in tour elettorale per il Movimento 5 Stelle, con la famiglia al seguito: "Non mi andava di stare lontano un mese da mio figlio e il camper era ...

Luigi Di Maio tradito anche da Alessandro Di Battista : 'Non chiedo di votare M5s' : Da Alessandro Di Battista , un agguato continuo contro il Movimento 5 Stelle con il quale ha deciso di non ricandidarsi. Dopo aver detto che gli italiani 'sono rincoglioniti' , ha inanellato un altro ...

Alessandro Di Battista : "Gli italiani li vedo molto rincoglioniti" : "Non lo so, perché gli italiani li vedo molto rincoglioniti". Così Alessandro Di Battista, ieri, ai cronisti che durante una diretta sulla sua pagina Facebook gli chiedevano se i 5 Stelle potranno governare. "So che queste parole potranno fare polemica ma è così", ha aggiunto Di Battista ai cancelli della fabbrica Embraco a Riva di Chieri, in provincia di Torino, che ha annunciato 500 licenziamenti.

Cairo Montenotte - duecento in piazza per Alessandro Di Battista : ... ma piuttosto, da Paese fondatore, di farci rispettare', e quindi la difesa della proposta del reddito di cittadinanza, 'per tornare a far girare l'economia anche nei piccoli centri, come questo - ha ...

Sette euro al mese di affitto in una casa del Comune di Roma : il candidato M5S Emanuele Dessì nella bufera. Alessandro Di Battista : "Bisogna indagare" : Poco più di 7 euro al mese, precisamente 7,75. È il canone mensile che paga Emanuele Dessì, candidato M5S nel listino proporzionale del collegio Lazio 3, per una casa popolare di proprietà dell'Ater e ricevuta in affitto dal Comune di Frascati, alle porte di Roma. La notizia, rivelata nei giorni scorsi da Repubblica e rilanciata da Piazza Pulita su La7, ha scatenato una vera e propria bufera. Dessì, tra ...

Intervista a Alessandro Di Battista : 'Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi scappa - su Berlusconi siamo in un paese senza ... : Un deputato uscente senza ambizioni di posti o poltrone che da tutto alla sua causa politica, a un ideale. Non si può non notare che il suo viaggio sarà parallelo a quello di Di Maio. E che le ...

Intervista a Alessandro Di Battista : "Il mio tour nelle periferie dimenticate. La Boschi scappa - su Berlusconi siamo in un paese senza memoria" : Alessandro Di Battista risponde al telefono: "Sono sulla Cassia bis, qui ogni due macchine che incrociamo una ci suona il clacson e ci saluta". Il suo camper punta Direzione Viterbo, dove parte il "Futuro in programma tour", che lo porterà per un mese a girare per l'Italia a spiegare i progetti del Movimento 5 stelle che vuole farsi forza di governo. A suo modo, nelle piazze, su piccoli e grandi palchi, a contatto con la gente. Sulla ...

Beppe Grillo - Dagospia : fonda un nuovo movimento contro il M5s - il leader sarà Alessandro Di Battista : Il retroscena consegnato da Dagospia è di quelli che definire esplosivi sarebbe riduttivo. Si parla di Beppe Grillo e del suo addio al M5s. E, soprattutto, del suo nuovo progetto: Grillo, secondo Dago ...

Alessandro Di Battista - M5s : 'Vi spiego perché De Benedetti e Berlusconi tengono per le p*** Renzi e SalvinI' : ' De Benedetti e Silvio Berlusconi tengono per le palle Matteo Renzi e Matteo Salvini '. Non si ricandida, Alessandro Di Battista , ma la campagna elettorale a favore del Movimento 5 Stelle continuerà ...