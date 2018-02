Alberto Tomba La vita dopo il ritiro | Non ho mai chiuso del tutto Che tempo

Alberto TOMBA/ Video - "Mangio - bevo - mi diverto - con lo sci ho chiuso - troppo stress!" (Che tempo che fa) : Video, ALBERTO TOMBA torna sul piccolo schermo e lo fa da Fabio Fazio a Che tempo che fa, esattamente 30 anni dopo il suo primo oro olimpico che lo consacrò. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:07:00 GMT)

Fabio Fazio - il colpaccio : Alberto Tomba in tv 30 anni dopo il primo oro olimpico : Terminano con Matteo Renzi questa domenica, 25 febbraio, gli incontri con i tre rappresentanti delle coalizioni principali " centrodestra, centrosinistra e Movimento 5 Stelle " a Che Tempo che Fa , in ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali : tutti gli ori dell’Italia. Alberto Tomba - Deborah Compagnoni e Gustavo Thoeni trascinatori con tre titoli a testa : Lo sci alpino è la disciplina in cui l’Italia ha conquistato più medaglie, e più ori, alle Olimpiadi Invernali. Nella storia, l’Italia ha conquistato ben 32 medaglie, di cui 15 d’oro, in particolare fra la fine degli anni 70 e quella degli anni ’90. L’Italia, nel medagliere all time, è quinta dietro a Austria, Svizzera, Francia e USA e davanti alla Germania di una medaglia d’oro. Al maschile, il pioniere fu ...

Il test di Cattelan per i Maneskin ospiti di Epcc : “Chi era Alberto Tomba? Un Nobel per la fisica…” : Divertente siparietto durante la puntata di Epcc dedicata ai Maneskin (Sky). I giovanissimi componenti della band sono stati sottoposti ad un test da Alessandro Cattelan per sondare i punti di contatto intergenerazionale. Il conduttore mostra una foto di Alberto Tomba e chiede ai giovani di chiarire che ruolo abbia ricoperto il personaggio negli anni 80. La risposta non può che accendere un sorriso L'articolo Il test di Cattelan per i Maneskin ...

Bode Miller : "Tra videocassette - follie olimpiche e quella sfuriata di Alberto Tomba" : Ha avuto paura anche lui, Bode Miller , nonostante le 6 medaglie olimpiche, i 4 ori mondiali e le 33 vittorie in Coppa del Mondo : lo scorso novembre, all'alba dei 40 anni, si è ufficialmente ...

Bode Miller : «Tra videocassette - follie olimpiche e quella sfuriata di Alberto Tomba» : A guardarlo, mentre in funivia si sistema il casco, sembra uno sciatore come tutti gli altri. Si confonde tra la gente e guarda preoccupato la nebbia che avvolge le piste di Innsbruck: «C’è poca visibilità, un mese fa in Canada mi sono trovato in una brutta situazione». Ha avuto paura anche lui, Bode Miller, nonostante le 6 medaglie olimpiche, i 4 ori mondiali e le 33 vittorie in Coppa del Mondo: lo scorso novembre, all’alba dei 40 anni, si è ...

Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Marcel Hirscher nella storia! 50 vittorie in Coppa del Mondo - eguagliato Alberto Tomba! : È Marcel Hirscher il vincitore dello Slalom di Zagabria. L’austriaco, secondo al termine della prima prova, è riuscito a rimontare e vincere grazie ad una strepitosa seconda manche. Un successo che gli consente di entrare ancor di più nella storia: sono 50 i trionfi in Coppa del Mondo, eguagliando Alberto Tomba. Davanti ad Hirscher adesso ci sono solo Hermann Maier a quota 54 e la leggenda Ingemar Stenmark, inarrivabile a 86. La vittoria ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2017 : i precedenti dell’Italia. Alberto Tomba e Gustavo Thoeni i più vincenti : Torna l’appuntamento con lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio. Sulla pista 3-Tre i migliori specialisti dei paletti stretti si sfideranno in una gara dal fascino unico e dallo spettacolo assicurato. Una tappa storica del Circo Bianco: la prima gara risale infatti al 1967. Nel corso degli anni si sono alternate le varie discipline, con risultati differenti per i colori azzurri. Andiamo a vedere i precedenti dell’Italia a ...