Addio a Folco Quilici | ha raccontato la natura come un' avventura

Addio al grande documentarista Folco Quilici : il ricordo del Parco Marino di Punta Campanella : E’ venuto a mancare oggi, a Orvieto, Folco Quilici, uno dei piu’ grandi documentaristi a livello internazionale. Fin dagli anni 50′, Quilici girava video subacquei. Un pioniere dell’ambientalismo e della divulgazione – soprattutto dell’habitat Marino – riconosciuto in tutto il mondo. Giornalista e scrittore, si è occupato anche del mare della penisola sorrentina e della costiera amalfitana. Ha scritto un ...

E’ morto Folco Quilici - Addio al grande documentarista : Si è spento ad Orvieto Folco Quilici, uno dei più importanti documentaristi italiani. Aveva 87 anni ed era originario di Ferrara. Ricoverato in ospedale da qualche giorno dopo essersi sentito male ed essere stato costretto a far intervenire il 118. Da Malimba a L’alba dell’uomo, da Mediterraneo a Arcipelaghi dagli anni ’50 sino al 2010, oltre ad aver curato per Rai3 negli anni ’70 la rubrica Geo, opere che lo hanno reso ...

Addio a Folco Quilici - maestro dei documentari : Folco Quilici ha visto il mondo intero e tutto intero lo ha mostrato agli altri nei suoi documentari. Folco Quilici è morto oggi all’ospedale di Orvieto. Avrebbe compiuto 88 anni in aprile. Nato a Ferrara, da tempo viveva nella campagna umbra, a Ficulle. Il resto della sua vita o aveva passato girando per il mondo inseguendo le meraviglie, su tutte quelle del mare. Nel 2006 la rivista Forbes lo indicò come uno degli intellettuali più ...

Addio a Folco Quilici : Roma, 24 feb. (AdnKronos) - Addio a Folco Quilici. Il documentarista ferrarese, classe 1930, è morto questa mattina all'ospedale di Orvieto a causa di una polmonite. Lo confermano all'AdnKronos il figlio Brando e la moglie Anna. I funerali si terranno mercoledì prossimo a Roma.

Addio a Folco Quilici. Scrittore - regista - fotografo e grande documentarista : Come fotografo opera dal 1949, accumulando un archivio d'oltre un milione d'immagini a colori e in bianco e nero, ora affidate all'Archivio Alinari. Nel 1998, è stato dichiarato "Great Master for creative excellence" dall'International Photo Contest