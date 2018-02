Abbiati il Milan è ora un gruppo unito

Milan - Abbiati : 'Non pensiamo al derby. Gattuso sfrutta la chance - tornato l'amore Donnarumma-tifosi' : Christian Abbiati , club manager del Milan , ha rilasciato queste parole ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Samp: Sulla gara: 'E' una partita fondamentale come il derby di Coppa Italia e quella contro la Lazio. Giochiamo contro una squadra che ci precede in classifica, ...

Milan - Abbiati : 'La conferma di Gattuso? Tante speranze. Su Donnarumma...' : Il club manager del Milan , Cristian Abbiati , ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Europa League con il Ludogorets. GATTUSO - 'Il mister lavora con tutti ma ora si sta affidando di più su questo gruppo specifico. Gattuso conferma to per la prossima stagione?...

Milan - Abbiati : 'Andrè Silva spettacolare. Viene da un campionato facile - ora avrà il suo spazio' : Christian Abbiati , team manager del Milan , ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Cagliari: SUL VENTO - 'E' capitato di giocare in condizioni simili. La cosa importante è la concentrazione e di non fidarsi di nessuno. Bisogna essere sempre pronti a ...

Milan, Abbiati: "Donnarumma può restare qui per tanti anni" Milan, DICHIARAZIONI Abbiati- Negli ultimi giorni, tiene banco in casa Milan la vicenda legata a Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore rossonero, dopo un'estate rovente culminata con la firma sul rinnovo, è finito nuovamente al centro di ...