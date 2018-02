Calcio : Abbiati "il Milan è ora un gruppo unito" : Donnarumma? Supererà il mio record di presenze, è uno dei portieri più forti al mondo e spero assieme a tutti i tifosi che resti a lungo in questo club. Reina? Discorsi che non competono me".

Milan - Abbiati : 'Non pensiamo al derby. Gattuso sfrutta la chance - tornato l'amore Donnarumma-tifosi' : Christian Abbiati, club manager del Milan , ha rilasciato queste parole ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Samp: Sulla gara: 'E' una partita fondamentale come il derby di Coppa Italia e quella contro la Lazio. Giochiamo contro una squadra che ci precede in classifica, ...

Abbiati : Spero che Gattuso resti al Milan : ANSA, - MilanO, 15 FEB - "Sono tante le speranze che Gattuso possa rimanere", al Milan nella prossima stagione. Lo ha ammesso il club manager rossonero Christian Abbiati, pur sottolineando che l'...

Milan - Abbiati : 'La conferma di Gattuso? Tante speranze. Su Donnarumma...' : Il club manager del Milan , Cristian Abbiati , ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Europa League con il Ludogorets. GATTUSO - 'Il mister lavora con tutti ma ora si sta affidando di più su questo gruppo specifico. Gattuso confermato per la prossima stagione?...

Abbiati : 'Ora il Milan gioca da squadra' : Cristian Abbiati , club manager del Milan , è intervenuto a Premium Sport prima del match con la Lazio: 'Partita importante, sarà difficile ma la sfida dell'andata è dimenticata e oggi ci sarà un'altra partita. Le big? Ci manca una vittoria con chi ci precede in ...

Milan - Abbiati : 'Andrè Silva spettacolare. Viene da un campionato facile - ora avrà il suo spazio' : Christian Abbiati, team manager del Milan, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Cagliari: SUL VENTO - 'E' capitato di giocare in condizioni simili. La cosa importante è la concentrazione e di non fidarsi di nessuno. Bisogna essere sempre pronti a ...

Abbiati - oggi finisce ritiro Milan : (ANSA) - ROMA, 23 DIC - "oggi finisce il ritiro del Milan, anche perché poi c'è Natale e il derby di Coppa Italia". L'annuncio, dai microfoni di Premium Sport, viene dal club manager dei rossoneri, Christian Abbiati, che poi parla di mercato. "I rumors su Donnarumma prima e Bonucci poi? Una minima percentuale - dice Abbiati -. Per quanto riguarda ...