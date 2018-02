A ' C' è Posta Per Te' delusione d' amore dopo oltre mezzo secolo E Giorgia consola la

Totti campione d'amore a C'è Posta Per Te : Francesco Totti campione d'umanità a "C'è Posta per Te" il people show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. L'ex capitano della Roma era la sorpresa di una storia-regalo. Tre famiglie diverse ...

Alessia e Fabrizia - C'è Posta Per te/ Chiude la busta a sua mamma : tradimento ed errori imperdonabili : A C'è posta per te, la storia di una mamma e dei suoi errori imperdonabili: "Ha tradito mio padre e mi ha cacciata di casa". La busta si Chiude.

Antonio e Domenica - C'è Posta Per te/ Un amore lungo sessant'anni ma non corrisposto : A C'è posta per te, la storia di un amore tra giovani vecchi. Domenica è una signora campana con parecchi pretendenti. Tra i tanti, anche un certo Antonio.

La mamma piange a C'è Posta Per te : la figlia Alessia chiude la busta : La mamma tizia piange a C'è posta per te: la figlia Alessia chiude la busta Un'eredità contesa, questo il motivo che ha diviso Fabrizia e Alessia (madre e figlia). Per lo meno questa la versione di Fabrizia, la madre. Una casa, nello specifico, lasciata in eredità al 50% ad entrambe. Ad essere più ostile nei confronti

Giorgia - C'è Posta Per te/ La storia di Francesca : quando una stella muore : A C'è posta per te, Giogia fa da mediatrice di un rapporto complicato. La storia è quella di una grave perdita, la peggiore che una mamma possa subire.

Maria De Filippi e Giorgia si commuovono a C'è Posta Per te : C'è posta per te: Giorgia e Maria De Filippi in lacrime Accolta da un grande applauso dal pubblico di C'è posta per te, Giorgia è stata ospite di Maria De Filippi per un sorpresa. Martina ha voluto mandare la posta alla madre Tiziana. La donna ha dovuto affrontare il dolore e la morte della figlia Francesca a causa di un improvviso arresto cardiaco. La ragazza 21enne era tornata dal cinema e alle 2 di notte aveva mandato una foto

C'è Posta Per Te : la storia di Tiziana e Martina fa piangere Giorgia : Giorgia piange a C'è posta per te: la cantante in lacrime da Maria De Filippi Una storia tragica quella che ha colpito Martina e Tiziana. Una sorella persa prematuramente, una figlia portata via dal destino senza preavviso. Francesca, figlia di Tiziana e sorella di Martina, era una giovane ragazza di 21 anni, giovane, bella e

Gino e Lina - C'è Posta Per te/ Emiliano non accetta la nuova moglie di suo padre : A C'è posta per te, una storia di dissapori famigliari. Lina è la seconda moglie di Gino, che i figli Emiliano e Rosy non hanno mai accettato del tutto.

