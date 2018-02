8 Marzo | sciopero globale delle donne

Sciopero treni febbraio - Marzo 2018 : orari Trenitalia - Trenord e Italo NTV : Nuovo Sciopero dei treni di trenitalia previsto per il 25 febbraio 2018. Il mese in corso è stato particolarmente caldo per le proteste legate ai trasporti e non solo; mentre si attende con la manifestazione dei docenti a Roma, in merito allo Sciopero della scuola di venerdì 23 febbraio, lo stesso giorno incroceranno le braccia anche i lavoratori di Trenord. Domenica invece toccherà ai treni di trenitalia ma si tratta di uno Sciopero ...

Sciopero generale 8 Marzo 2018 : orari dei disagi : Cresce l'attesa per lo Sciopero generale dell'8 marzo 2018, quando migliaia di lavoratori incroceranno le braccia. A seguire gli orari dei disagi per treni, mezzi pubblici e aerei. A fermarsi per un'intera giornata di lavoro saranno anche gli insegnanti, i quali qualche giorno prima saranno protagonisti tra l'altro dello Sciopero della scuola del 23 febbraio. Per la data dell'8 marzo, l'Italia dovrebbe già conoscere il futuro governo. Infatti, ...

Sicilia : E-Distribuzioni - sindacati pronti a nuovo sciopero il 12 Marzo : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - Dopo lo sciopero di lunedì 12 febbraio dei lavoratori Siciliani di E-Distribuzione, i sindacati sono pronti a incrociare nuovamente le braccia il 12 marzo se dall'Azienda non arriveranno risposte. Lo sciopero di lunedì è stato indetto da Filtcem Cgil, Flaei Cisl e Uilt

Non Una Di Meno - sciopero l’8 Marzo : Non una di Meno: “L’8 marzo la marea femminista torna nelle strade: noi scioperiamo!” Il prossimo 8 marzo il movimento femminista tornerà nelle strade di tutto il... L'articolo Non Una Di Meno, sciopero l’8 marzo su Roma Daily News.