ZIC | AMICI 17 Il confronto con Rudy Zerbi e la stretta di mano

Amici 17 : Rudy Zerbi e ZIC ai ferri corti - Einar vuole andare in sfida : Rudy Zerbi attacca Zic ad Amici 2018, Einar si propone di andare di sfida Resa dei conti oggi ad Amici 17: Rudy Zerbi ha voluto incontrare Zic dopo la discussione che ha avuto luogo durante lo speciale del sabato, mentre Einar, nonostante sia il preferito della settimana e sia quindi immune dalla sfida, ha richiesto alla redazione la volontà di schierarsi. Il professore di canto una volta terminata la lezione con Zic gli ha rivelato di essere ...

Irama si scaglia contro ZIC e Alessandro ad Amici 17 : Zic e Alessandro dei The Jab parlano dietro a Irama a Amici 2018 Irama in diretta oggi ad Amici 17 ha scoperto grazie ad un rvm che i suoi Amici Alessandro e Zic hanno parlato alle sue spalle durante lo speciale dello scorso sabato. Cosa era accaduto esattamente? Zic era stato duramente criticato dalla commissione per il suo percorso all’interno della scuola e il ragazzo si era giustificato affermando che tra i banchi vi erano anche ...

Biondo Vs ZIC/ Amici 17 - Einar si inserisce nella discussione : è caos tra i cantanti! : Biondo Vs Zic ad Amici 17 dopo le dichiarazioni del cantautore durante la diretta di sabato scorso. Einar si inserisce nella discussione ed è caos tra i cantanti! Ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:37:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni e news : Einar in crisi viene consolato da Irama - ZIC rimproverato da Zerbi : Amici 17, Anticipazioni e news in attesa del pomeridiano di domani: ancora crisi per Einar e Zic, entrambi i cantanti presi di mira da Rudy Zerbi ma per motivi differenti.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 03:06:00 GMT)

Amici 17 : Einar si scaglia contro ZIC e Biondo lo sfida : Einar contro Zic ad Amici 2018: “Io non sono falso come te!” Durante il daytime di oggi di Amici 17 c’è stata una grande polemica che ha visto protagonisti Biondo, Einar, Zic e Alessandro. I ragazzi insieme a Carmen e ad altri hanno visto l’esibizione di Biondo, e senza che lui li sentisse hanno voluto dare un loro parere. Zic, dopo avergli detto in puntata lo scorso sabato che stonava, lo ha giudicato negativamente ...

Polemica tra i cantanti dopo la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi - Einar e Irama contro ZIC : “Non sei coerente” : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi è partita questa settimana lunedì 12 febbraio, dopo lo stand by di sabato 10 febbraio. Le squadre del Ferro e del Fuoco si sono sfidate ancora una volta nelle prove di canto e ballo e valutati dalle rispettive commissioni. Il giudizio su Matteo dei Black Soul Trio resta ancora in sospeso, dopo la richiesta di doppia eliminazione dei professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. La prima prova ...

Amici 17/ Scoppia la guerra tra ZIC - Alessandro e Irama : Amici 17, anticipazioni e news: dopo lo speciale di sabato scorso, è guerra tra i cantanti Zic, Alessandro de The Jab e Irama. Einar verso una nuova sfida.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 05:37:00 GMT)

AMICI 17/ ZIC sempre più a rischio : nuove dinamiche nel talent? : Tante novità in arrivo nelle prossime puntata di AMICI 17, in onda oggi su Real Time alle 13.55 e su Canale 5 alle 16.20. ecco tutte le info sui day time.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:31:00 GMT)

Amici - lite in diretta : i prof di canto criticano ZIC - lui attacca i compagni : 'Stonano anche Biondo - Einar - Irama e Nicole' : Tempesta ad Amici. Nella puntata in onda oggi pomeriggio il cantante Zic si esibisce in una cover di Calcutta, ma i prof criticano la scelta: 'È troppo vicino al tuo genere, dovevi stupirci'. In ...

La gara a squadre di Amici di Maria De Filippi in stand by : l’ingresso di Sephora e il verdetto su ZIC : Sabato 10 febbraio una nuova gara a squadre di Amici di Maria De Filippi ha visto gli allievi della scuola sfidarsi in una serie di prove di canto e di ballo. La puntata comincia subito con la richiesta da parte della maestra Celentano di sostituire un ballerino tra i banchi. In studio arriva Sephora, una ballerina diciassettenne che presenta un'esibizione di danza classica. Ad avviso di Alessandra Celentano, la ragazza è meritevole di ...

Amici 17/ Anticipazioni e diretta : chi sarà eliminato tra ZIC e i Black Soul Trio? : Amici 17, Anticipazioni e diretta: chi sarà eliminato tra Zic e Matteo dei Black Soul Trio? Probabili eliminazioni anche tra i ballerini, Vittorio e Filippo i più a rischio.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 04:47:00 GMT)

LUCA VISMARA DI AMICI 17 A RISCHIO ELIMINAZIONE/ La richiesta in studio per ZIC fa discutere : LUCA VISMARA, cantante della scuola di AMICI 17, a RISCHIO ELIMINAZIONE dopo gli scontri con Rudy Zerbi? Gli prof di canto si accoderanno al giudizio negativo del collega?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:35:00 GMT)

AMICI 17/ Diretta pomeridiano : i The Jab e ZIC aprono la puntata (27 Gennaio 2018) : AMICI 17, anticipazioni e Diretta: Vittorio Ardovino in sfida, Luca Vismara sempre più in crisi dopo la nuova discussione con Rudy Zerbi. Nuove eliminazioni in arrivo?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:32:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni e news : ZIC “innamorato” di Annalisa? Valentina in lacrime con Goodson : Amici 17, Anticipazioni e news verso il serale: Zic incontra Annalisa che gli fa i complimenti per le esibizioni e il talento, Valentina invece, piange per Goodson.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 04:06:00 GMT)