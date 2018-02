Vino | patto con la Stiria

Ambiente : ENEA con Barilla e altri big per salvare pasta - olio d’oliva e Vino dall’impatto dei cambiamenti climatici : Nasce un’alleanza fra scienziati e grandi imprese per preservare le eccellenze alimentari delle nostre tavole come la pasta, l’olio e il vino dall’impatto dei cambiamenti climatici. Si chiama MED-GOLD1, ‘Oro del Mediterraneo’ ed è un progetto europeo di ricerca dedicato a vite, olivo e grano duro, minacciati dall’invasione di specie dannose e dal rischio di eventi atmosferici estremi, per effetto del climate change. Coordinato dall’ENEA, il ...