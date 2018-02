Viminale - espulso cittadino tunisino per motivi di sicurezza : Roma, 24 feb. , askanews, - Un cittadino tunisino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Con quella di oggi, la ventitreesima del 2018, sono 260 i soggetti ...

Terrorismo - Viminale : espulso marocchino per motivi di sicurezza : Roma, 17 feb. , askanews, Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza . Lo ha annunciato il Viminale , precisando che 'si tratta di un 29enne con numerosi ...

Terrorismo - Viminale : espulso un tunisino. Violento in carcere si definiva 'terrorista' : Si tratta di un 49enne residente a Firenze emerso sin dal 2004 in diverse indagini investigative condotte in Toscana nell'ambito del contrasto all'estremismo religioso