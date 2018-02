VIDEO Ester Ledecka nella leggenda | vince due ori in due sport diversi alle Olimpiadi! I

VIDEO / Siviglia Manchester United (0-0) : highlights della partita (Champions League andata ottavi) : Video Siviglia Manchester United (0-0) : highlights della partita di Champions League per l' andata degli ottavi. Reti bianche e poche emozioni al Ramon Pizjuan. (Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:18:00 GMT)

VIDEO Liam Gallagher ai Brit Awards 2018 canta Live Forever degli Oasis in ricordo delle vittime dell’attentato di Manchester : Liam Gallagher ai Brit Awards 2018 a sorpresa calca il palco sulle note di Live Forever degli Oasis. Il brano è un omaggio toccante in ricordo delle vittime dell'attentato a Manchester che si è verificato in occasione del concerto di Ariana Grande. L'artista ha poi tenuto un concerto speciale, benefico, nella stessa location, a pochi giorni dalla tragedia. Sul palco della O2 Arena di Londra, il 21 febbraio, viene ricordato l'avvenimento ...