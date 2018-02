Vento forte a Genova | raffiche di 60 km h | voli dirottati all’aeroporto Colombo

Maltempo : freddo - neve - pioggia e Vento forte sull’Italia : Comunicato Stampa Dipartimento di Protezione Civile Nazionale 24 Febbraio 2018 Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, […]

Vento forte - Calambrone (Pisa) : surfista salvato in mare : salvato windsurfista in difficoltà al largo della spiaggia del Calambrone (Pisa): il 51enne ha chiamato la sala operativa della Guardia costiera di Livorno, utilizzando il proprio cellulare tenuto in una sacca impermeabile. Dopo essersi rotto l’albero della tavola, ha provato senza successo ad utilizzare il remo in dotazione, ma le raffiche di Vento di 40 km orari lo hanno spinto a largo, fino a 1 miglio dalla costa. Una motovedetta lo ha ...

Maltempo Firenze : confermata l’allerta meteo per Vento forte : Prolungamento dell’allerta gialla per vento forte e nuovo avviso per neve da stanotte per l’intera giornata di domani: il bollettino di valutazione di criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr) riguarda anche Firenze (oltre ai comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa). Per quanto riguarda il vento forte, il ...

Allerta meteo Lombardia : forte Vento dalla mezzanotte : La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione, la numero 19, di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio vento forte a partire dalla mezzanotte sulle zone omogenee IM-10 (Pianura centrale, province di Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza e Milano), IM-11 (Alta pianura orientale, province di Bergamo, Brescia, Cremona e ...

Allerta meteo Lazio : temporali e forte Vento da stasera per 36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: il persistere di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forte raffiche di ...

“Allerta della Protezione Civile”. Meteo da brividi per tutta l’Italia. Gelo - neve - pioggia e Vento forte. Tutti i dettagli zona per zona : Italia stretta nella morsa del maltempo. Burian, il vento gelido della Siberia che si è abbattuto sull’Europa nelle ultime ore, porta con sé anche l’ondata di Gelo che sta creando i primi disagi sulla Penisola. Se da ieri, infatti, la Protezione Civile ha lanciato l’allerta arancione su Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna è nella giornata di oggi che i primi effetti tangibili dell’ondata ...

Allerta meteo Sicilia : codice arancione per temporali e forte Vento : Un bollettino di Allerta meteo con codice di rischio idrogeologico arancione è stato emanato per la giornata di domani dalla Protezione civile. Secondo il Centro funzionale multirischio regionale si prevedono fenomeni temporaleschi che potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, forte vento e mare localmente mosso. L’Amministrazione comunale di Catania raccomanda alla popolazione la necessaria prudenza e, in ...

Vento forte a Trieste : raffiche di Bora fino a 133 km/h : A Trieste per il secondo giorno si registrano forti raffiche di Bora: nella notte hanno raggiunto picchi di 133 km/h. Il Vento ha causato danni, anche se lievi, ed ha richiesto l’interVento dei Vigili del fuoco per cadute di cornicioni e messa in sicurezza di impalcature degli edifici. Nella notte un albero è crollato su un’automobile parcheggiata in via D’Alvianio. L'articolo Vento forte a Trieste: raffiche di Bora fino a 133 ...

Allerta Meteo Liguria : freddo e Vento forte - domani arriva la neve : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta sarà GIALLA con le seguenti modalità: ZONE D ed E, COMUNI INTERNI DI A e C : dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO ZONA B, SIA COMUNI COSTIERI CHE DELL’INTERNO: dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO La suddivisione del territorio regionale per zone di Allertamento è ...

Olimpiadi invernali 2018 : Vento forte - 16 feriti lievi all’Olympic Park di Gangneung : Ieri all’Olympic Park di Gangneung 16 persone sono rimaste lievemente ferite a causa del forte vento: gli organizzatori delle Olimpiadi invernali 2018 avevano in precedenza sospeso ogni attività per le avverse condizioni meteo. Tredici feriti fanno parte dello staff delle Olimpiadi, mentre altri 3 sono spettatori. Si riporta “qualche piccola escoriazione, sono stati curati e mandati a casa“, ha spiegato il portavoce del ...

Vento forte - slittano slalom speciale e 15 km biathlon : Venti siberiani fino a 100 chilometri orari che spazzano i campi di gara e tutta la regione di Pyeongchang. Ai Giochi Olimpici invernali in Corea il maltempo continua a fare la voce grossa ...