Venti milioni per riqualificare l' ex colonia

Impianti sportivi - all'Abruzzo 4 - 5 milioni per finanziare 30 interVenti. Ecco quali : 'Ho già sentito il presidente Malagò ha affermato il ministro per lo Sport Luca Lotti e ho proposto al Coni di utilizzare queste risorse aggiuntive come integrazione dei 100 milioni già stanziati dal ...

Ventitrè milioni restituiti invece di Ventiquattro. Più scandaloso del perizoma pagato al consigliere? : Se li sono tolti dalle loro tasche per portarli a un soggetto terzo, cioè il Ministero dell'Economia che decida come e dove redistribuirli . Lo hanno fatto fare a un ministero proprio per non essere ...

Ventidue milioni restituiti invece di Ventitré. Più scandaloso del perizoma pagato al consigliere? : Se li sono tolti dalle loro tasche per portarli a un soggetto terzo, cioè il Ministero dell'Economia che decida come e dove redistribuirli . Lo hanno fatto fare a un ministero proprio per non essere ...

Roma - il Miur in soccorso del Comune : quattro milioni per gli interVenti : Per molte famiglie è arrivato tempo di tornare a sperare in una scuola accogliente ma soprattutto sicura dove far studiare i propri figli. L'incubo del terremoto, che a gennaio del 2017 dopo le scosse ...

Popolare Vicenza - GdF esegue sequestro preVentivo per 106 milioni : Teleborsa, - Maxi sequestro preventivo della Guardia di Finanza nei confronti di Banca Popolare di Vicenza , per un importo di 106 milioni di euro . Nella mattinata di oggi, 5 febbraio 2018, i ...

Popolare Vicenza - GdF esegue sequestro preVentivo per 106 milioni : Maxi sequestro preventivo della Guardia di Finanza nei confronti di Banca Popolare di Vicenza , per un importo di 106 milioni di euro . Nella mattinata di oggi, 5 febbraio 2018, i finanzieri del ...

Popolare di Vicenza - sequestro preVentivo di 106 milioni di euro : A udienza preliminare iniziata, con ben 5mila parti civili costituite, i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Vicenza, su incarico della Procura, hanno eseguito un sequestro preventivo di 106 milioni di euro nei confronti della Popolare di Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa. Il sequestro, precisa la Guardia di finanza, si inserisce nell’indagine penale riguardante le responsabilità individuate nella gestione ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eVenti : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang, lo stadio da 100 milioni di dollari verrà usato solo per quattro eventi. La triste fine del carissimo impianto che durerà solo 45 giorni(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:15:00 GMT)

Ferrovie Sud Est - dodici arresti per il crac da 230 milioni di euro : c’è anche Luigi Fiorillo. Ventinove indagati : Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico di Ferrovie Sud Est, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza – insieme ad altre undici persone – per un crac da 230 milioni di euro della società pugliese di trasporti. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, reati di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale. I fatti contestati si riferiscono agli anni 2001-2015, fino a ...

Alluvione Livorno. InterVenti da finanziare con 17 milioni della Regione : Sono stati concordati a Livorno gli Interventi aggiuntivi da finanziare con gli ulteriori 17 milioni di euro che la Regione Toscana ha messo a disposizione a favore del Piano del Commissario relativo agli Interventi post Alluvione del 9 e 10…Continua a leggere →

Poste - dall’Antitrust multa da Venti milioni di euro : “Abuso su invii multipli” : venti milioni di euro di multa. È la sanzione emessa dall’Antitrust nei confronti di Poste Italiane. Il motivo? Abuso di posizione dominante nel mercato del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria. Si tratta in pratica di quelle spedizioni che i grandi clienti business come le banche, le assicurazioni e le compagnie telefoniche mandano ai propri clienti: dagli estratti conto, agli avvisi di scadenza, fino alle bollette. A ...

#Sbloccascuole2018 - 400 milioni per interVenti di edilizia scolastica Video : Pubblicità Pubblicità Per l'anno in corso, la Legge di #Bilancio 2018 ha assegnato circa 400 milioni di euro agli enti locali per opere di edilizia scolastica . La nota pubblicata sul sito web del ...

Lineage 2 Revolution raggiunge i 5 milioni di utenti registrati e introduce eVenti in-game : Netmarble Games Corp. ha raggiunto i 5 milioni di utenti registrati per il titolo mobile MMORPG Lineage 2: Revolution a soli due mesi dal lancio del gioco in 54 Paesi di tutto il mondo. Per celebrare il traguardo dei 5 milioni di utenti registrati, Lineage 2 Revolution regalerà 5 Enhance Scroll a tutti i suoi giocatori. Dopo aver introdotto, di recente, gli Assedi della ...

Ospedali - via libera all'Accordo di programma : 47 interVenti prioritari per 170 milioni di euro : Via libera anche al 'Parco della Salute e della scienza di Novara', struttura Ospedaliera di 711 posti letti e di una struttura universitaria per la didattica e la ricerca, il cui costo complessivo è ...