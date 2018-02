Vela | Soldini uomo da record | 15000 miglia in 36 giorni 

Vela : record del mondo per Soldini nella traversata Hong Kong-Londra : record del mondo per Maserati Multi 70 e il team di Giovanni Soldini che ha coperto la ‘Rotta del tè’, Hong Kong-Londra passando sotto il ponte Queen Elizabeth II di Londra col tempo di 36 giorni, 2 ore e 37 minuti. Soldini e l’equipaggio del trimarano composto da Guido Broggi, Sebastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella hanno terminato la loro corsa contro il tempo chiudendo la traversata di 13.000 miglia tra il ...

Vela - Soldini fa il record del mondo sulla rotta Hong Kong-Londra : Immenso. Non c'è altra parola per definire il record del mondo stabilito da Giovanni Soldini nella traversata Hong Kong-Londra in barca a Vela.Il celebre velista milanese ha tagliato oggi il traguardo nella capitale britannica sotto il ponte Queen Elizabeth II stabilendo il tempo di 36 giorni, 2 ore, 37 minuti primi e 02 secondi da navigazione. Un tempo da Guinness dei primati, che rimarrà incastonato nella storia della Vela così come ...