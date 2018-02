Vela | record del mondo per Soldini nella traversata Hong Kong-Londra

Vela - Soldini fa il record del mondo sulla rotta Hong Kong-Londra : Immenso. Non c'è altra parola per definire il record del mondo stabilito da Giovanni Soldini nella traversata Hong Kong-Londra in barca a Vela.Il celebre velista milanese ha tagliato oggi il traguardo nella capitale britannica sotto il ponte Queen Elizabeth II stabilendo il tempo di 36 giorni, 2 ore, 37 minuti primi e 02 secondi da navigazione. Un tempo da Guinness dei primati, che rimarrà incastonato nella storia della Vela così come ...

Vela - Soldini : record su Rotta del Tè : 16,18 'Maserati Multi 70' ha tagliato il traguardo a Londra, sotto il ponte Queen Elizabeth II,dopo 36 giorni, 2 ore, 37 minuti di navigazione,conquistando così il record della Rotta del Tè, da Hong Kong a Londra. A bordo del trimarano, oltre allo skipper Giovanni Soldini, Guido Broggi, Sébastien Audigane,Oliver Herrera Perez e Alex Pella. Il precedente primato era stato stabilito nel 2008 da Lionel Lemonchois,con un maxi-catamarano di 32,50 ...

Vela : Maserati record sulla Rotta del Tè : ROMA, 23 FEB - Maserati Multi 70 ha tagliato il traguardo a Londra, sotto il ponte Queen Elizabeth II, alle ore 13, 20 minuti e 26 secondi di oggi, dopo 36 giorni, 2h37'02" di navigazione, ...

Vela - Giovanni Soldini stabilisce il record del mondo nella tratta Hong Kong-Londra : Il navigatore milanese su Maserati Multi 70 è giunto nella capitale inglese, cinque giorni prima del primo marzo, stabilendo così il nuovo primato della traversata

Vela - Soldini stabilisce il record del mondo della tratta Hong Kong-Londra : Il navigatore milanese su Maserati Multi 70 è giunto nella capitale inglese, cinque giorni prima del primo marzo, stabilendo il nuovo primato

Vela : Giovanni Soldini verso record traversata Hong Kong - Londra : Il velista, con il suo equipaggio tutto italiano, vola nella rotta del tè, in netto vantaggio sugli altri a bordo del suo 'Maserati'

NBA 2018 : CleVeland perde partita e Kevin Love - cade anche Golden State. James Harden da record! : Nottata ricca di sorprese in NBA. Hanno perso i Cleveland Cavaliers, ma questo, visti i tempi, non sorprende più. La squadra di LeBron James è stata battuta per 125-114 sul campo dei Detroit Pistons, decimati tra infortuni e giocatori ceduti nell’affare Blake Griffin, non ancora disponibile. Il mattatore dell’incontro è stato Andre Drummond, autore di 21 punti con 22 punti, al pari di Stanley Johnson che ha chiuso con 26. In casa ...

Vela - capitan Soldini da Hong Kong a Londra : caccia al record - 13 mila miglia sul trimarano senza soste : Un mezzo giro del mondo da effettuare in meno di 41 giorni passando per il Capo di Buona Speranza , che affronterà controvento, lungo la zona stop and go tra calme e cicloni equatoriali, attraverso gli stretti più ...

Maneskin - un altro record : disco di platino alla band riVelazione : Un Natale così non se lo erano nemmeno sognato i M"neskin. La band rivelazione di "X Factor 11", dopo aver registrato il sold out delle prime date del tour, da Palermo a Roma, da Napoli a Milano (...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : Wild Oats XI la spunta nel finale e realizza il nuovo record! Ma c’è la protesta di Comanche… : finale entusiasmante alla Sydney-Hobart 2017. Wild Oats XI ha vinto superando Comanche proprio in dirittura d’arrivo, andando a prendersi la 73esima edizione della prestigiosa regata e realizzando il nuovo record di 1 giorno, 8 ore, 48 minuti e 50 secondi, battendo il precedente di quasi 6 ore. Per gli australiani si tratta della nona vittoria, ottenuta tre anni dopo l’ultima. Per l’imbarcazione australiana è un successo ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : i supermaxi fanno il vuoto - sempre Comanche davanti a tutti. Profumo di record… : Come prevedibile, nella Sydney-Hobart 2017, i supermaxi hanno fatto il vuoto e staccato tutta la concorrenza. davanti a tutti c’è sempre Comanche, che guida il plotone di poche unità davanti a Wild Oats XI e Black Jack. Dietro ci sono il maxi di 80 piedi Beau Geste, il supermaxi campione in carica InfoTrack e US Volvo 70 Wizard. Le barche procedono ad un’andatura molto spedita, tanto che le stime prevedono che venga infranto il ...

SVelato il segreto del lancio record di Felix Baumgartner : A cinque anni dal lancio di Baumgartner, un team di scienziati tedeschi ha studiato la fluidodinamica di corpi irregolari alle velocità transoniche

Vela - nuovo record per il giro del mondo in solitaria : 42 giorni. E' del francese Gabart - : ROMA - Il velista francese Francois Gabart ha stabilito un nuovo record per il giro del mondo in solitaria. A bordo di Macif, trimarano di 30 metri per 21, ha circumnavigando il globo in 42 giorni, 16 ...