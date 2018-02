Usa | alta tensione con Cina su tecnologia | bloccato accordo

Massimo Ranieri sta male/ Salta Sanremo Young : "CaUsa influenza il cantante non ci sarà" : Attualmente impegnato con la tournée del suo one man show Sogno e Son Desto, Massimo Ranieri sarà insieme ad Arisa l’ospite musicale della seconda puntata di Sanremo Young.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:35:00 GMT)

Salta incontro segreto Usa-Corea del Nord : Washington, 21 feb. (AdnKronos/Dpa) – “All’ultimo minuto” la delegazione di funzionari Nordcoreani a Pyeonchang per i Giochi Olimpici invernali si è rifiutata di incontrare il vicepresidente americano Mike Pence, in Corea del sud per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Nel renderlo noto la portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert ha sottolineato come la possibilità di un breve in contro con i leader della ...

“Ma basta - che schifo”. Rissa ad alta quota - tra passeggeri infuriati : accUsato di essere troppo “volgare” - un uomo viene preso di mira dagli altri presenti. La situazione degenera presto e la storia - tragicomica - finisce così : Trovarsi nel bel mezzo di una Rissa è una situazione sempre decisamente spiacevole, a maggior ragione quando non si ha modo di allontanarsi rapidamente dalla zona e si è costretti ad assistere alla colluttazione. A maggior ragione quando ci si trova ad alta quota, in volo, con il rischio che la lite violenta possa causare danni anche seri al mezzo di trasporto a bordo del quale si viaggia. Immaginate, allora, cosa devono aver provato i ...

Tragedia in montagna : 3 sciatori morti in Alta Savoia - due a caUsa di una valanga : Un 29enne è morto in un fuori pista a Etale, mentre nella non lontana Pisaillas in Val d'Isère una valanga ha ucciso un uomo di 44 anni e la figlia di 11, che sciavano su una pista battuta. Accade a poche ore da altri due episodi che per fortuna si sono risolti senza vittime: in dieci travolti da una valanga in Svizzera, 20 scialpinisti tratti in salvo in Alto Adige

Cambi col dollaro di nuovo in altalena dopo l'inflazione Usa : Il dato sull'inflazione americana (2,1% ovvero meglio rispetto all'1,9% previsto) ha dato uno scossone ai mercati, spingendo inizialmente i Cambi col dollaro nel forex. Ma non ha depresso affatto le Borse, che anzi sono andate in territorio positivo. Semmai è stata proprio la marcia del biglietto verde ad essere di breve durata, visto che successivamente il greenback ha perso i suoi guadagni. La major Euro-dollaro è tornata verso quota 1,24, ...

Inflazione Usa : mercati in altalena - compresa Wall Street : L'evento potrebbe essere favorito anche dalla disoccupazione ai minimi da oltre 17 anni e dall'impatto sull'economia che presto potrebbe arrivare dalla riforma fiscale, comprendendo in questo anche ...

Borse europee in altalena dopo inflazione Usa. A Milano tonfo Creval : Gli indici azionari tornano a salire dopo aver azzerato i guadagni in seguito al rialzo superiore alle attese dell'inflazione statunitense a gennaio. A Milano spiccano Recordati e Atlantia, che registrano i guadagni maggiori sul Ftse Mib. Wall Street negativa...

‘’Nadia Toffa? Ecco cosa sei…’’. Il post al veleno contro la conduttrice de ‘’Le Iene’’. Mentre il mondo della tv sostiene la giornalista - sui social salta fuori la pesantissima accUsa : “Qualcuno avrà pure la memoria corta, ma noi no”. Un post su Facebook per rimproverare a Nadia Toffa e colleghe Iene la diffusione di “fuffa antiscientifica”, diventa un piccolo caso della Rete. A scriverlo è la pagina di ‘W la Fisica’, movimento anti bufale scientifiche guidato dall’accademico Mattia Butta che aveva tentato, senza tuttavia riuscire a raccogliere le firme necessarie, di candidarsi ...

Amazon come le Poste negli Usa ma in Italia il servizio è già una realtà : Amazon continua a far parlare di sé. Dopo il discusso brevetto sui braccialetti al polso dei dipendenti, questa volta sul fronte postale, in cui si prepara a lanciare un servizio di consegne pensato ...

Gli americani salgono su Italo per portare l'alta velocità in Usa : I 25 treni di Italo hanno cambiato binario: nel futuro del servizio di trasporto ferroviario sulla rete ad alta velocità garantito da Ntv non c'è più l'approdo in Borsa ma gli americani del fondo Global Infrastructure Partners (Gip).Ieri il cda, dopo aver preso atto della decisione degli azionisti, ha deliberato il ritiro della domanda di quotazione. A far cambiare idea ai soci, tra cui i fondatori Luca Cordero di Montezemolo (al ...

Italo al fondo Usa Gip/ Accettata l'offerta degli americani di 2 - 5 miliardi di euro : salta quotazione in Borsa : Italo va in America: la società ferroviaria italiana passa agli americani del fondo Global Infrastructure Partners per quasi due miliardi di euro più i debiti(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 04:35:00 GMT)