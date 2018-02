Unione Italiana Olio di Palma sostenibile | “Bene la proposta del Parlamento Europeo di

meteoweb.eu

: Grazie alla CIU ( confederazione Italiana di unione delle professioni Intellettuali) grazie al responsabile... - HOWTANRE : Grazie alla CIU ( confederazione Italiana di unione delle professioni Intellettuali) grazie al responsabile... - HOWTANRE : Grazie anche alla CIU ( confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali) ???? Marco Ancora... -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Cresce l’attenzione dell’Europa per le diciture e le indicazioni che, in ambito alimentare, vengono ritenute ingannevoli o allusive per il consumatore. La cosiddetta pubblicità del “senza”, che rischia a volte di confondere i consumatori e demonizzare alcuni ingredienti (come avvenuto con il “senzadi”), è stata oggetto di un emendamento presentato dalla Commissione Affari economici e monetari delalla risoluzione sulla “Relazione annuale sulla Politica di Concorrenza”. I parlamentari hanno chiesto ai decisori politici di obbligare gli inserzionisti a dichiarare o elencare solo le caratteristiche degli ingredienti effettivamente presenti nel prodotto (a meno che la presenza di determinati ingredienti non sia correlata a malattie congenite). Un primo passaggio importante che va nella direzione di una maggiore tutela del consumatore e della libera ...