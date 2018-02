Un record per ripartire Toro | l' export tira di più

record del mondo per Soldini. : AdnKronos, - Record del mondo per Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini. Il velista milanese è il suo equipaggio, Guido Broggi, Sébastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella, hanno chiuso la traversata e risalito il ...

Vela : record del mondo per Soldini nella traversata Hong Kong-Londra : record del mondo per Maserati Multi 70 e il team di Giovanni Soldini che ha coperto la ‘Rotta del tè’, Hong Kong-Londra passando sotto il ponte Queen Elizabeth II di Londra col tempo di 36 giorni, 2 ore e 37 minuti. Soldini e l’equipaggio del trimarano composto da Guido Broggi, Sebastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella hanno terminato la loro corsa contro il tempo chiudendo la traversata di 13.000 miglia tra il ...

Pagani - che record per l'atelier che costruisce sogni" : ... combinando, come sempre, Arte e Scienza. Prevediamo che il 2018 sarà l'anno più impegnativo e più gratificante con la consegna di 40 nuove auto ai clienti che ora si godranno ogni momento del ...

record del mondo per Soldini : Record del mondo per Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini. Il velista milanese è il suo equipaggio, Guido Broggi, Sébastien Audigane, Oliver Herrera Perez e Alex Pella, hanno chiuso la traversata e risalito il ...

Traversata record per Soldini : Hong Kong-Londra in 36 giorni : Ma allora ci vollero 99 giorni di navigazione: Soldini ha impiegato circa un terzo del tempo per il suo mezzo giro del mondo di 13 mila miglia marine, il terzo percorso marino riconosciuto più lungo ...

Numeri da record per il Six Invitational 2018 dedicato a Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che il Six Invitational 2018, l'evento culminante della seconda stagione della scena eSports di Tom Clancy's Rainbow Six, ha ottenuto Numeri da record. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Il Six Invitational ha celebrato l'anniversario del lancio di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege riunendo appassionati, giocatori professionisti, sviluppatori e streamer a Montreal, in Canada, la città natale del gioco.Read more…

"Chiamami col tuo nome" - in arrivo le canzoni di Sufjan Stevens su vinile 10" per il record Store Day : ... 'Visions of Gideon' e 'Mystery of Love', quest'ultima candidata all'Oscar come miglior canzone originale e titolo di questo progetto che sarà distribuito in tutto il mondo il prossimo 21 aprile in ...

Grande record per FCA Bank : raggiunto il miglior risultato netto di sempre : FCA Bank raggiunge il miglior risultato in tutta la sua storia: l'utile netto è di 383 milioni di euro, ovvero 23% in più rispetto al 2016 Il risultato operativo dell'anno è pari a 534 milioni di euro,...

Estrazione del SuperEnalotto - in 4 sfiorano la vincita record. Lotto e 10eLotto : tutti i numeri : Nessun 6 né 5+1 nell’ultima Estrazione del SuperEnaLotto. Non c’è traccia della sestina vincente che com’è ormai noto a chi segue il gioco non esce dallo scorso agosto. Il...

Pernottamenti aumentati del 5 - 2% nel 2017 - vicini a anni record : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Treasury : dopo minute Fed nuovi record per tassi a 10 anni. Il commento di BofA Merrill Lynch : tassi sui Treasuries in rialzo dopo la diffusione delle minute della Federal Reserve relative all'ultimo meeting conclusosi lo scorso 31 febbraio. I tassi decennali sono balzati al 2,95%, al nuovo ...

“Meglio star zitti - meglio”. Fabrizio Corona - è già polemica : l’ex re dei paparazzi - appena uscito dal carcere - non le manda subito a dire. Con chi se l’è presa e perché : davvero un battibecco a tempo record : Neanche il tempo di uscire dal carcere ed è già finito al centro di una polemica, per quanto ti poco conto. Fabrizio Corona, d’altronde, è sempre stato così, uno che non le ha mai mandate a dire, genuino anche quando fare un passo indietro non sarebbe forse stata una cattiva idea. Ecco allora che appena fuori dalla struttura di San Vittore, nella quale era stato detenuto per un anno e quattro mesi prima della decisione del Tribunale ...

Elettra Lamborghini - numeri record per 'Pem Pem' il singolo dell'ereditiera : ecco il Video ufficiale : Bella, prorompente, esplosiva. Elettra Lamborghini debutta come cantante . E il primo singolo 'Pem Pem' ha già realizzato oltre 4 milioni di streaming su Spotify. Nipote di Ferruccio Lamborghini, ha 23 anni e conta oltre 2 milioni di follower su Instagram. Grazie alla partecipazione a vari programmi tv è diventata molto popolare sui social,...

Black Panther/ Incassi da record per il film che piace anche a Michelle Obama : Black Panther, Incassi da record per il film che piace anche a Michelle Obama. Il nuovo supereroe Marvel registra Incassi da urlo al botteghino e riceve apprezzamenti di prestigio(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:14:00 GMT)