Un aumento di capitale di 9 milioni per Itema verso lo sbarco in Borsa

Atlantia - ok assemblea a estensione termini aumento capitale : Roma, 21 feb. , askanews, Via libera dell'assemblea degli azionisti di Atlantia all'estensione dei termini dell'aumento di capitale al servizio dell'Opa su Abertis, dal 30 aprile al 30 novembre 2018. ...

Vetrya sottoscrive aumento capitale di Ucapital 24 : Teleborsa, - Vetrya ha deciso di sottoscrivere un aumento di capitale sociale pari di Euro 250.000,00 corrispondente ad una partecipazione del 25% del capitale della società Ucapital 24 S.r.l. , di ...

Milan - le doppie identità di Li Yonghong e la prova del nove : l’aumento di capitale : Il 26 febbraio è una data cruciale per capire il futuro di mister Yonghong Li, il proprietario del Milan. Tra una settimana esatta è attesa, infatti, l'ultima rata dell'aumento di...

Risparmiatori - tutto quello che c’è da sapere sull’aumento di capitale Creval : Che conseguenze ha il fatto che le azioni Creval siano classificate ad «alto rischio»?Complice l’entrata in vigore della Mifid2, nell’ambito delle valutazioni sulla product governance...

Creval - diritti a picco nel primo giorno di aumento di capitale : Teleborsa, - Si è concluso con una forte offerta dei diritti il primo giorno dell'aumento di capitale da 700 milioni di euro del Credito Valtellinese . I diritti di opzione , validi per la ...

Abitare In - al via quarta tranche dell'aumento di capitale : Teleborsa, - Prosegue la fase di rafforzamento patrimoniale di Abitare In . Il Consiglio di Amministrazione della società, che opera nel real estate, ha deliberato di dare esecuzione alla quarta ...

Creval - via all'aumento di capitale da 700 milioni : giù i titoli - crollano i diritti : MILANO - Parte con forti ribassi su azioni e , soprattutto, diritti d'opzione l'aumento di capitale da 700 milioni del Credito Valtellinese, dopo il via libera ai documenti arrivato dalla Consob nel ...

