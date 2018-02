Type-H - Il mitico furgone Citroën ritorna in kit

quattroruote

(Di sabato 24 febbraio 2018) Rivivere il mito del-H, uno dei più celebri e iconici furgoni di sempre, senza rinunciare al confort e alla sicurezza dei mezzi moderni. Amatissimo in Francia e sulle piattaforme di photo sharing (Instagram e Pinterest, su tutte), utilizzato persino come bed & breakfast, riscopre nuova vitalità grazie ad un imprenditore italiano, Fabrizio Caselani, già noto nel settore nautico: con un kit di trasformazione, un comuneJumper può assume le fattezze del-H 70th Anniversary.A Parma. Un esemplare così trasformato ha attirato lattenzione dei visitatori del Salone Turismo e Outdoor di Parma. Si tratta di un modello derivato dal camper Platinum Collection Twin 600 SPT di Adria, a sua volta sviluppato da un Jumper con motore 2.0 BlueHDi da 130 CV, e caratterizzato da una carrozzeria bicolore: gris Fumée con tetto Silver Adria. Second life. Nata dalla ...