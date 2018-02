Troppi infortuni | è davvero colpa dei campi?

Australian Open 2018 - Rafael Nadal : “Non so dove mi sono infortunato - farò degli esami. Troppi infortuni - i piani alti devono pensarci…” : Rafael Nadal si è ritirato dagli Australian Open a causa di problemi fisici riscontrati nel corso del quarto set. Lo spagnolo, avanti 2-1, ha perso le forze e ha subito il gioco di Marin Cilic decidendo poi di alzare bandiera bianca nel quinto set. Queste le dichiarazioni che il mancino di Manacor ha rilasciato al termine della partita: “Ho cominciato a sentirmi stanco nel terzo set, stavo giocando normalmente, senza particolari problemi. ...

Troppa palestra - Troppi infortuni? : "Capisco che oggi ci sia più scienza e più conoscenza", ammette Faldo, "ma per me "trastullarsi" con carichi da 100/140 kg non ha senso quando devi eseguire un gioco di sensazione con un bastone che ...