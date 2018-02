Trapianti : Ismett ai primi posti in Italia - 192 eseguiti nel 2017 : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - Con 192 Trapianti eseguiti nel 2017 , l’Irccs Ismett di Palermo è ai primi posti in Italia per quanto concerne gli interventi di trapianto di tutti gli organi solidi (fegato, rene, cuore e polmone). Sono i dati diffusi in questi giorni dal Centro nazionale Trapianti (Cn

Trapianti : Ismett ai primi posti in Italia - 192 eseguiti nel 2017 : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – Con 192 Trapianti eseguiti nel 2017, l’Irccs Ismett di Palermo è ai primi posti in Italia per quanto concerne gli interventi di trapianto di tutti gli organi solidi (fegato, rene, cuore e polmone). Sono i dati diffusi in questi giorni dal Centro nazionale Trapianti (Cnt). In particolare, con 82 interventi eseguiti Ismett è il quinto centro in Italia per numero di Trapianti di fegato (al primo posto per ...