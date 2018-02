Torino | Niang e Ljajic | Mazzarri dà importanti indicazioni

DIRETTA/ Torino Juventus - risultato live 0-1 - info streaming video e tv : Niang sostituisce Baselli : DIRETTA Torino Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby della Mole, 25giornata Serie A.

Baselli carica il Torino : 'Con Belotti - Niang e il pubblico...'. Juventus avvisata : Torino - Si avvicina la stracittadina. Domenica all'ora di pranzo, Torino-Juventus avrà un sapore particolare. Ne parla anche Daniele Baselli , uno dei punti fermi di Walter Mazzarri che lo vorrebbe ...

Infermeria Torino - le ultime su Ljajic - Niang e Obi : il report odierno : Infermeria Torino – “Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino al Filadelfia, alla presenza del Presidente Cairo che ha assistito a bordocampo all’odierna sessione. Ljajic, Niang e Obi hanno svolto tutto il programma con i compagni, mentre Milinkovic-Savic è rimasto a riposo causa sindrome influenzale e Lyanco ha osservato la tabella di lavoro personalizzato. Il Torino svolgerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura, ...

Infortunio Ljajic - brutte notizie in casa Torino : il bollettino medico anche su Niang ed Obi : Infortunio Ljajic – “Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica culminata con una partita a ranghi misti. Niang – ieri a riposo causa stato febbrile –s’è riaggregato ai compagni e dopo un lavoro differenziato ha preso parte alla seduta odierna. Sessione ancora personalizzata per Obi, mentre Ljajic è uscito anzitempo causa lombalgia. Il Torino tornerà in campo domani pomeriggio: in calendario ...

Follia di Belec in Torino-Benevento : lo sloveno scalcia Niang e viene espulso : Il Torino di Walter Mazzarri ha travolto per 3-0 il Benevento di Roberto De Zerbi anche se la gara è stata condizionata pesantemente dall'espulsione, giustissima, del portiere dei campani Vid Belec. Sul punteggio di 1-0 per i granata, infatti, il numero uno delle Streghe, cresciuto nella cantera dell'Inter, si è reso protagonista di un gesto folle che ha lasciato i suoi per oltre un'ora in inferiorità numerica.Il Torino ha poi ...

Serie A Torino - Mazzarri : "Niang e Belotti insieme? Si può" : Dobbiamo crescere - ha dichiarato il tecnico del Torino ai microfoni di Rai Sport - Siamo andati in vantaggio con un bel gol, poi abbiamo rischiato di rovinare la partita per delle disattenzioni. Non ...

DIRETTA/ Torino Benevento (risultato live 3-0) streaming video e tv : Niang sfiora la doppietta! : DIRETTA Torino Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo allo stadio Olimpico oggi per la partita di Serie A(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Torino-Benevento - follia Belec : calcione a Niang ed espulsione diretta [VIDEO] : Incredibile quando successo in Torino-Benevento. follia del portiere dei campani Belec. Niang va ad infastidirlo al momento di rinviare il pallone e l’estremo difensore degli ‘Stregoni’ gli rifila un calcione. L’arbitro decide quindi espellere Belec e di ammonire l’attaccante dei granata. Le speranze del Benevento di rimontare il doppio svantaggio sono ore ridotte al lumicino. De Zerbi intanto per fare entrare il ...

Torino - Mazzarri parla dell’attacco : Belotti - Niang e Ljajic : “Diamo merito al Sassuolo. Abbiamo capito perche’ ha vinto con Inter e Samp e pareggiato a Roma. Abbiamo incontrato un grande avversario che ci ha messo molto in difficolta’. Niang? Tutti possiamo fare meglio”. Il tecnico del Torino Walter Mazzarri non e’ pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi e, ai microfoni di Rai Sport, parla dei margini di crescita della sua squadra, specie quando torneranno in forma ...

Pagelle Sassuolo-Torino 1-1 : finalmente Berardi - Niang e Falquè non pervenuti : Pagelle Sassuolo-Torino – Il Torino, dopo il successo ottenuto contro il Bologna, cade di nuovo nella solita pareggite che ha di fatto causato l’esonero di Mihajlovic. I granata non vanno oltre l’1-1 a Reggio Emilia con il Sassuolo e a recriminare sono proprio i neroverdi che nella ripresa hanno avuto più di un’occasione per vincere il match. La squadra di Mazzarri non approfitta delle sconfitte di Atalanta e Fiorentina e ...

Serie A Torino - Mazzarri : "Niang? Crescerà se tiene la corrente attaccata" : Torino - "E' chiaro che se sono venuto a Torino in questa fase della carriera è perchè nella testa c'è la possibilità di fare qualcosa di grande. In questo periodo nel calcio ci sono tante proprietà ...

Torino - Niang fa mea culpa : “ecco perchè non corro”. E su Mihajlovic e Mazzarri… : Il goal contro il Bologna potrebbe essere quello della definitiva rinascinta per Niang che già da a partire da domenica contro il Sassuolo vuole riconfermarsi. L’attaccante del Torino è consapevole di aver reso al di sotto delle proprie aspettative e di non aver ripagato la fiducia di Mihajlovic: “Si è speso tanto, il mister, per me. Mi sembrava giusto ringraziarlo. Ma ora c’è Mazzarri: l’anno scorso al Watford gli dissi che sarebbe stato ...

Torino - Niang : "Mihajlovic esonerato? È anche colpa delle mie prestazioni" : M'baye Niang ha insaccato la seconda rete granata nella sfida vinta contro il Bologna per 3-0, ciliegina sulla torta di una prestazione maiuscola, che mancava da troppo tempo. Un pensiero all'esonero ...

Le pagelle di Torino-Bologna : Niang rompe il ghiaccio - Pulgar sbaglia tutto : TORINO SIRIGU 7 Nel primo tempo sporca i guanti solo per deviare in corner una punizione di Verdi. In avvio di ripresa para a Pulgar il primo rigore della sua avventura granata. DE SILVESTRI 7 Il ...