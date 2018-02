Teste mozzate in passerella | Giorgio Armani contro Gucci

la passerella come sala operatoria-alla milano fashion weeek modelli con le Teste mozzate per gucci - Media e Tv : Haraway sulle interazioni tra scienza e identità di genere. Da qui la necessità di una riflessione a tutto tondo sul tema no gender che è centrale nella poetica creativa del designer, unico italiano ...

La passerella come sala operatoria : Gucci fa sfilare i modelli con le Teste mozzate : Maison Gucci o casa Frankenstein? È quello che devono essersi chiesti gli spettatori che hanno assistito alla presentazione della collezione autunno inverno 2018/2019 organizzata dalla casa di moda durante la seconda giornata della Milano Fashion Week (in programma fino al 26 febbraio): Alessandro Michele, direttore creativo dal 2015, ha voluto costruire un set concepito come una sala operatoria, facendo sfilare modelli e modelle con ...

