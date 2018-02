Tensioni a Milano Renzi abbraccia Gentiloni al corteo Anpi di Roma

Scontri corteo Milano - Tensioni con la polizia al presidio degli antifascisti contro Casapound : Esponenti dei centri sociali hanno tentato di forzare il cordone della polizia, che ha caricato. Volevano bloccare il comizio di estrema destra. Metropolitana chiusa in Duomo, Cairoli e Loreto. In mattinata tensioni in largo Cairoli, studenti antifascisti allontanati a forza

Al via la giornata dei cortei - prime Tensioni a Milano. FOTO : Al via la giornata dei cortei, prime tensioni a Milano. FOTO Alcuni studenti si sono arrampicati sul monumento di Garibaldi in piazza Cordusio per protestare contro il comizio elettorale di CasaPound. Partita da via Padova la manifestazione di FdI. Allerta anche a Roma, dove sono stati identificati 18 esponenti di Forza ...

Cortei - a Milano prime Tensioni con gli studenti : Attimi di tensione si sono verificati in centro a Milano, nel luogo dove nel primo pomeriggio Casapound terrà un comizio elettorale. Alcune decine di studenti sono saliti sul vicino monumento...

Cortei - a Milano prime Tensioni con gli studenti : Attimi di tensione si sono verificati in centro a Milano, nel luogo dove nel primo pomeriggio Casapound terrà un comizio elettorale. Alcune decine di studenti sono saliti sul vicino monumento...

Cortei - a Milano prime Tensioni con gli studenti : Attimi di tensione si sono verificati in centro a Milano, nel luogo dove nel primo pomeriggio Casapound terrà un comizio elettorale. Alcune decine di studenti sono saliti sul vicino monumento in ...

Manifestazioni a Roma - Milano e Palermo : si temono Tensioni e scontri : Si teme un sabato di tensioni per Roma, Milano e Palermo. Le tre città saranno infatti la sede di cortei e Manifestazioni politiche di diverso colore. L'attenzione per le iniziative di piazza è salita dopo gli ultimi episodi violenti: il pestaggio di un militante di Forza Nuova a Palermo ("sanzionamento antifascista" secondo Radio Onda d'Urto) e l'accoltellamento di un attivista di Potere al Popolo a Perugia. Senza dimenticare gli ...