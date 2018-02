Surface Andromeda | svelato un nuovo brevetto per la chiusura magnetica

surface-phone

: Surface Andromeda potrebbe avere una chiusura magnetica molto avanzata - HDblog : Surface Andromeda potrebbe avere una chiusura magnetica molto avanzata - Tecno__Android : - SapereWeb_IT : Surface Andromeda potrebbe avere una chiusura magnetica molto avanzata -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Più si avvicina il momento dell’esordio del tanto discusso “dispositivo tascabile” della famigliae più spuntano dalla rete informazioni, indiscrezioni ma soprattutto brevetti registrati mesi e anni addietro. L’ultimoin ordine di tempo ad essere stato scoperto risalirebbe all’estate del 2016 e in questo caso riguarderebbe ladel tanto atteso dispositivo pieghevole di Redmond. Per l’occasione, infatti, Microsoft avrebbe brevettato un sistema proprietario che vede la presenza di due magneti inseriti in ciascuna delle metà che formano il dispositivo e che quando si avvicinano permetterebbero ladel device in modo saldo e resistente. Quando invece le due unità vengono separate per consentire l’apertura del dispositivo, i due magneti ruoterebbero in senso contrario in modo da posizionarsi internamente al case del dispositivo grazie ad ...