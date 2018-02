Superbike | GP Australia 2018 – Tom Sykes conquista la pole position Marco Melandri

Superbike Australia - Savadori è il più veloce nelle libere : Superbike Australia, Savadori è il più veloce nelle libere Lorenzo Savadori è il pilota più veloce nel venerdì di libere in Australia, prima tappa del mondiale Superbike 2018. L’italiano dell’Aprilia ha girato in 1’30”407 in FP2, assicurandosi la migliore prestazione davanti alla Honda di Camier (+ 0”315) e all’altra RSV4 di Laverty (+ 0”339). Chiudono […] L'articolo Superbike Australia, Savadori è ...

Superbike - Round Australia 2018 : Lorenzo Savadori chiude al comando la prima giorna di prove libere poi Camier e Laverty - quinto Rea davanti a Melandri : Il Mondiale Superbike 2018 ha ufficialmente preso il via con le prime tre sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di Australia. Il più veloce del venerdì di Phillip Island è stato il nostro Lorenzo Savadori (Aprilia) che ha saputo segnare il miglior tempo nella FP2 in 1:30.407 (dopo che nella prima sessione, bagnata, aveva chiuso in 1:44.698 e nella FP3 aveva segnato 1:31.982). Alle sue spalle, nella classifica combinata, troviamo il ...

Superbike - Round Australia 2018 : tutti gli orari del fine settimana. Il programma e come vedere le gare in tv : Dopo la lunga sosta invernale è tempo di Superbike! Torna, infatti, il Mondiale delle derivate di serie edizione numero 31, con il consueto esordio dall’altra parte del mondo con il Gran Premio di Australia a Phillip Island. Il tracciato Australiano, sul quale si sono appena disputati gli ultimi due giorni di test pre-stagionali, segnerà l’avvio di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, con un nuovo regolamento che cercherà di ...