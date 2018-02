Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Storica vittoria della Svizzera nel team event - Italia eliminata ai quarti : La Svizzera ha vinto il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prova a squadre ha debuttato ai Giochi e gli elvetici hanno aperto l’albo d’oro con una vittoria schiacciante sull’Austria (3-1): Ramon Zenhaeusern (argento in slalom l’altro ieri) ha battuto Michael Matt, Wendy Holdener (già argento in slalom e bronzo in combinata) ha avuto la meglio su Katharina Gallhuber, Daniel Yule ha schiacciato ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : verso Francia-Italia. Il momento giusto per provare a cogliere una nuova Storica vittoria : L’unica vittoria dell’Italia del Rugby in Francia risale al 22 marzo 1997 e gli azzurri la ottennero a Grenoble, imponendosi per 40-32. Domani sera (le squadre scenderanno in campo a Marsiglia), come allora, transalpini ed italiani giocarono lontano da Parigi. Per il Sei Nazioni sarà una novità, perché finora si è sempre giocato nelle capitali dei Paesi in gara. Altra novità, assoluta per gli azzurri dal loro ingresso nel torneo, si ...

Basket - Storica vittoria della Samb che batte la Sutor Montegranaro : SambENEDETTESE 84: Roncarolo 3, Quercia 2, Quinzi 1, Di Silvestro 9, Perini 17, Centonza 7, Antonini 6, Piserchia NE, Del Buono 14, Kibildis 25. All. Romano. S.S.Sutor 76: Lupetti 16, Lelli NE, Rossi, ...

Givova Scafati centra la prima Storica vittoria a Siena e prolunga a 5 la striscia di successi consecutivi in campionato. : La Givova Scafati serve la cinquina, aggiudicandosi la vittoria nella ventesima giornata del campionato di serie A2 , girone ovest, , quinta di ritorno. Vittima di turno la Soudreef Siena, sconfitta a ...

Vittoria Storica dei sindacati : meno lavoro e salari più alti Merkel-Schulz - intesa vicina : Un aumento di salario del 4,3 per cento dopo lo sciopero di un milione di metalmeccanici. Il potente sindacato tedesco Ig Metall ce l'ha fatta: gli operai tedeschi avranno anche la possibilità di ...

Serie A 19^ giornata - colpo di…Coda del Benevento : Prima Storica vittoria nella massima serie : serie A 19^ giornata, colpo di…Coda del Benevento: Prima storica vittoria nella massima serie. Ci sono volute 19 giornate ma alla fine The post serie A 19^ giornata, colpo di…Coda del Benevento: Prima storica vittoria nella massima serie appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Super Bowl : Storica vittoria dei Philadelphia Eagles sui Patriots? : storica vittoria degli Eagles di Philadelphia al cinquantaduesimo Super Bowl. Sconfitti oper 41 a 33 i New England Patriots. E' la prima volta che gli Eagles vincono il titolo, contro i sei dei Patriots.

Buona la diciottesima. Prima Storica vittoria in Serie A per il Benevento dei record (negativi) : Alle 16,55 dell'antivigilia di Capodanno il Benevento chiude un anno a due facce opposte (la gioia per la promozione nella massima Serie, e una Prima parte del massimo campionato terrificante, 17 sconfitte su 18 partite) con la sua Prima storica vittoria in Serie A. Per i sanniti finisce un incubo dopo aver battuto tutti i record negativi con 17 sconfitte e 1 solo pareggio in 18 partite.Allo stadio Ciro Vigorito i sanniti di Roberto De Zerbi ...

Festa Benevento - la prima Storica vittoria in Serie A non si scorda mai : ora il mercato per la salvezza! : Festa Benevento – La tanto attesa prima storica vittoria in Serie A del Benevento è finalmente arrivata. Un goal di Coda ha permesso ai campani di conquistare un successo prezioso contro il Chievo che può rilanciare le speranze salvezza degli ‘Stregoni’. Per i primi 3 punti della stagione si è dovuto attendere tutto il girone d’andata, visto che la gara con i clivensi era l’ultima del 2017 e l’ultima proprio ...

Risultati e Classifica Serie A - 19^ giornata : Roma fermata dal pareggio dal Sassuolo - prima Storica vittoria del Benevento : Ultimo turno del 2017 per le squadre impegnate in questo sabato di campionato, valido per la 19esima giornata di Serie A. Andiamo a raccontarvi l’esito degli incontri delle ore 15.00. La Roma spreca la chance di scavalcare, momentaneamente, l’Inter in graduatoria pareggiando in casa 1-1 contro il Sassuolo. Una prestazione poco brillante quella degli uomini di Eusebio Di Francesco, passati in vantaggio grazie alla rete dell’ex ...

Il Congresso Usa approva la riforma fiscale - Trump : "Una vittoria Storica per le famiglie" : Secondo lui 'tagliando le tasse e riformando un sistema a pezzi, stiamo rovesciando carburante nel motore della nostra economia'. Come detto quando lunedì ha presentato la sua strategia per la ...

Il Congresso Usa approva la riforma fiscale - Trump : “Una vittoria Storica per le famiglie” : Il sì della Camera è arrivato: il Congresso ha approvato definitivamente la riforma fiscale del presidente Usa Donald Trump. La Camera ha approvato la riforma con 224 voti a favore e 201 contrari, riferisce Fox News....