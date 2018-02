Stop alla scritta senza olio di palma sulle etichette | Ingannevole per

Marra - M.A.P. - presenti oggi alla Manifestazione "Stop Gender nelle scuole" : Scopo della campagna è sensibilizzare l'opinione pubblica, i media e la politica, sopratutto in questo periodo pre-elettorale, nel quale il Bus chiederà alla classe politica di esprimersi con ...

Pietre e bombe carta contro la polizia - l'ira di de Magistris : «Stop alla propaganda fascista» : «Chi aspettano il ministro dell'Interno e lo stesso governo per porre fine alla propaganda fascista nel nostro Paese?». Lo chiede il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando...

Il Papa : Stop alla pensione automatica per nunzi e vescovi curiali : La Quaresima ha portato una sorpresa per i nunzi apostolici, i vescovi della Curia romana non cardinali e i prelati segretari: al compimento del 75° anno d’età non decadranno più automaticamente dal loro incarico come avveniva fino ad oggi. La loro situazione sarà dunque simile a quella dei vescovi residenziali e dei cardinali capi dicastero vatica...

Vaticano - Stop alla pensione automatica. Ecco la decisione del Papa : Aria di svolta in Vaticano. Papa Bergoglio ha infatti annunciato lo stop delle pensioni automatiche destinate ai nunzi apostolici, ai vescovi della Curia romana non cardinali e ai prelati segretari. Il raggiungimento dei settantacinque anni, prima di questa storica decisione del pontefice, prevedeva infatti il "traguardo" pensionistico. Il Papa argentino, attraverso la Lettera Apostolica datata 12 febbraio e pubblicata oggi ...

Serie A Inter - Stop per Perisic : problema alla spalla. A rischio anche Miranda : MILANO - Problemi per Spalletti e per l' Inter . Il bollettino medico del lunedì si chiude con il segno negativo: Perisic , infatti, deve fare i conti con una distorsione alla spalla destra. Al ...

Piscina Scandone chiusa : Stop alle gare di pallanuoto del weekend : chiusa la Scandone. Ciclicamente l'impianto di Fuorigrotta viene chiuso dalla Asl 1 che settimanalmente verifica la purezza dell'acqua. Per questo motivo le gare di campionato di pallanuoto di questo ...

“Ora sappiamo il suo nome e perché lo ha fatto”. Sanremo : svelata l’identità del contestatore. Un’incursione improvvisa ha messo tutti in allarme - l’uomo è stato subito Stoppato - ma adesso esce fuori la ragione che lo ha spinto a tanto : L’invasione di palco avvenuta durante la prima serata del Festival di Sanremo ha sorpreso tutti. certo, non è la prima volta che accade, ma ogni nuova occasione crea parecchi scompiglio. Dopo che per un giorno intero tutti si sono chiesti chi fosse il contestatore che ha interrotto l’intervento di Fiorello, ora arriva il suo nome e la sua storia. Si tratta di Giovanni Civita, un disoccupato sanremese di 52 anni. Al momento, le sue ...

Maltempo : binari allagati - Stop a treni nel Trapanese : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - stop ai treni lungo la linea Piraineto - Alcamo Diramazione – Trapani, tra Alcamo Diramazione e Castelvetrano. L'allagamento dei binari e il conseguente guasto agli impianti di circolazione, provocati dalle abbondanti piogge di questa mattina, sono la causa della sospen

Napoli - ancora Stop alla metro : oltre 2 ore di disagi per i viaggiatori : Mattinata di caos e disagi per i viaggiatori che non hanno potuto utilizzare nella tratta fino a piazza Dante, la metropolitana della linea 1, che collega Piscinola a piazza Garibaldi. L'interdizione ...

Infortunio Wallace - nuovo Stop per il difensore : out con il Napoli? Tutti i dettagli : Infortunio Wallace – Contro il Genoa è arrivata la seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Lazio. La squadra di Inzaghi è apparsa stanca e contratta, un campanello d’allarme in vista di un periodo che vedrà i biancocelesti affrontare un tour de force tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Il prossimo impegno vedrà la Lazio di scena al San Paolo contro il Napoli ed Inzaghi potrebbe esser costretto a fare a meno di ...

Maltempo - collegamenti marittimi in tilt in Sicilia : Stop alla nave per le Eolie : collegamenti marittimi in tilt in Sicilia. Dopo lo stop alla motonave Vesta che collega Trapani alle Egadi, anche la nave veloce Isola di Vulcano resta ormeggiata al porto a causa del Maltempo. Siremar, infatti, rende noto che non ha effettuato la corsa delle 17.15 sulla tratta Milazzo-Eolie. L'articolo Maltempo, collegamenti marittimi in tilt in Sicilia: stop alla nave per le Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Anticipazioni Don Matteo 11 : Stop momentaneo alla serie - ecco quando e il motivo Video : Il quinto appuntamento di Don Matteo 11 [Video] andra' in onda giovedì prossimo, 8 febbraio 2018? E' questa la domanda che moltissimi telespettatori della popolare fiction Rai si sono posti in queste ultime ore. Purtroppo possiamo svelarvi che la risposta è negativa: il nono e decimo episodio ambientato a Spoleto non verranno trasmessi per dare spazio alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana. quando ritornera' sul piccolo ...