Stati Uniti verso sanzioni alla Russia nelle prossime settimane

Perché tante armi e stragi negli Stati Uniti? Solo la Corte suprema può porre un rimedio : Perché vi sono tante armi (300 milioni su 320 milioni d'abitanti ) negli Stati Uniti che provocano tante stragi in un paese per altri versi così civile e democratico?La prima risposta che si è soliti dare è che la cultura americana nasce nella frontiera dove l'individuo si difendeva da Solo in assenza dello Stato.L'altra risposta è che la potente lobby delle armi, la National Rifle Association fa il bello e il ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stati Uniti e Svezia proveranno a conquistare il loro primo titolo olimpico sul ghiaccio coreano : La finale del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vedrà protagoniste Stati Uniti e Svezia. Una partita che metterà in palio un oro olimpico che sarà storico per chiunque delle due lo conquisterà, visto che queste nazioni non hanno mai vinto fino ad ora una rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare il cammino delle due pretendenti al titolo e le prospettive di questa grande sfida. Partiamo dalla Svezia, ...

Stati Uniti - accelerazione leading indicator conferma economia più forte nel 2018 : Cresce a ritmo più forte il superindice USA relativo alle condizioni economiche. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, a gennaio il leading indicator è cresciuto dell'1% a

Stati Uniti - stoccaggi gas calano più delle attese : Teleborsa, - calano più delle attese gli stoccaggi di gas in USA , anche se meno di quelli sottratti la settimana precedente. Secondo l'Energy Information Administration , EIA, , divisione del ...

Nintendo Switch è stata la console più venduta negli Stati Uniti nel mese di gennaio : Come segnala Gamingbolt, arrivano gli interessanti dati di NPD relativi alle vendite hardware sul suolo statunitense dai quali apprendiamo gli ottimi risultati di Nintendo Switch e altro.Infatti, la console di Nintendo è risultata come quella più venduta negli Stati Uniti nel mese di gennaio 2018, mentre, dal punto di vista dei ricavi, è emerso che PlayStation 4 è la vincitrice sulle dirette rivali, inclusa, quindi, Xbox One. Oltre a questo, ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Svezia e Stati Uniti volano in finale - battute Svizzera e Canada : Svezia e Stati Uniti si giocheranno la medaglia d’oro nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Gli scandinavi hanno superato nettamente la Svizzera per 9-3, mentre gli statunitensi hanno vinto il derby nordamericano con il Canada per 5-3. Partita a senso unico quella tra Svezia e Svizzera, con gli scandinavi che hanno rispettato il pronostico andando a dominare questa semifinale. Anche in questa gara è uscita ...

La città più sporca degli Stati Uniti? E’ New York : Secondo un rapporto realizzato da una compagnia di pulizie accreditate, BusyBee, la città più sporca degli Stati Uniti sarebbe New York: il dato è emerso dall’analisi di dati dell’agenzia per l’Ambiente, del Censo e dell’American Housing Survey. Il triste primato si deve soprattutto all’immondizia e alla presenza di topi, insetti e altri parassiti. La città inoltre ha una altissima densità di popolazione e ciò ...

Falsi Modigliani - la “sorpresa” arriva dagli Stati Uniti : dagli Stati Uniti, causa internazionale per contestare l’operato dei giudici italiani sull’esposizione di Palazzo Ducale

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti spezzano l’incantesimo. Medaglia d’oro dopo 20 anni : Canada battuto agli shoot-out : Gli Stati Uniti spezzano l’incantesimo e completano un quadriennio olimpico da sogno. La finale del torneo olimpico di Hockey femminile contro il Canada ha premiato la squadra a stelle e strisce, che è riuscita a spuntarla agli shoot-out. Un trionfo atteso vent’anni, dalla prima edizione del torneo a cinque cerchi, a Nagano 1998, fino ad oggi unico oro olimpico di team USA. A farla da padrone in questi due decenni è stato il Canada, ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : ennesimo capitolo della rivalità tra Canada e Stati Uniti. Voglia di riscatto per le statunitensi : Erano le due squadre favorite alla vigilia, non hanno tradito le attese e domani si giocheranno la medaglia d’oro dell’Hockey femminile. Canada e Stati Uniti sono pronte per dare vita alla 23esima finale tra Mondiali ed Olimpiadi che le vedrà contendersi il primo posto. Un dominio assoluto, dal 1990 ad oggi, che solo la Svezia a Torino 2006 è stata in grado di spezzare (argento). Non c’è stata storia nel corso del torneo. Le ...

Russia-Stati Uniti : Lavrov - Washington ha ammesso tentativi per ostruire cooperazione Mosca con altri paesi : Mosca, 21 feb 19:40 - , Agenzia Nova, - Il Dipartimento di Stato Usa ha riconosciuto che gli ambasciatori statunitensi in tutto il mondo hanno avuto mandato nel parlare con i governi... , Rum,

Enel ottiene una nuova commessa negli Stati Uniti : Teleborsa, - Enel aumenta del 50% la capacità di domand response in New England grazie all'aggiudicazione in una gara negli Stati Uniti. Enel X, la nuova divisione di servizi energetici avanzati del ...