Spara e uccide il datore di lavoro | la lite era scoppiata per la paga

Svizzera - Sparatoria tra italiani in centro : Danilo uccide la moglie Irene e si Spara : È un italiano l'uomo, Danilo Nuzzo, di 38 anni, che ieri, in una strada del centro di Zurigo, ha ucciso con colpi di pistola la moglie, Irene Rizzo, di 35 anni, e poi si è ucciso....

Sparatoria in Florida - studente espulso apre il fuoco a scuola e uccide 17 persone : La Sparatoria è avvenuta alla Stoneman Douglas di Parkland. Studenti e professori barricati nelle aule per ore. L’aggressore, un ex studente che indossava una maschera anti-gas, è stato catturato

Strage in un liceo in Florida : ex alunno Spara e uccide 17 studenti - decine i feriti : Il responsabile del tragico bilancio è stato arrestato: 19 anni, descritto come un 'ragazzo difficile', era stato espulso dalla scuola. Trump: 'Nessuno dovrebbe sentirsi insicuro a scuola' -

Uccide moglie e due figli - poi si Spara in bocca : intera famiglia sterminata - orrore in Calabria : Terribile caso di cronaca in Calabria, precisamente a Rende, in provincia di Cosenza. Un uomo di 57 anni, Salvatore Giordano, di professione commerciante, avrebbe ucciso moglie e due figli a...

Gioiellierie uccide ladro : "Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai Sparato a nessuno" : "Mi sono visto puntare una pistola contro. Non avevo mai sparato a nessuno". A dirlo, in un colloquio con il Messaggero, è Luigi Corcione, il gioielliere che ha ucciso un ladro a Frattamaggiore, in provincia di Napoli.L'uomo racconta che stava controllando, in casa, i monitor collegati a un sistema di videocamere della gioielleria. La commessa era impegnata con alcuni adolescenti che stavano scegliendo dei regali per San ...

Napoli - rapina in gioielleria nel centro di Frattamaggiore : il titolare Spara e uccide un malvivente : Hanno tentato la spaccata nel centro di Frattamaggiore, nel Napoletano, in quel momento affollato di gente per lo shopping del sabato. Ma il titolare ha reagito sparando diversi colpi di pistola che hanno colpito a morte uno dei malviventi. I quattro sono arrivati in sella a due motorini e mascherati da Hulk, secondo quanto riporta Il Mattino, attorno alle 19.30. Ma il titolare della gioielleria Corcione di corso Durante ha estratto una pistola ...

