Spagna | poker R Madrid contro l' Alaves

Spagna - il Real Madrid dà un calcio alla crisi : poker a Valencia : ROMA - Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re per mano del Leganes, Zinedine Zidane ottiene d alla squadra le risposte che voleva. Al Mest alla di Valencia torna la BBC e il Real Madrid che si ...

Spagna - il Barcellona si prepara al Clasico : poker al Deportivo La Coruna : ROMA - Il Barcellona continua spedita la sua marcia solitaria in testa alla Liga in attesa del Clasico di sabato prossimo contro il Real Madrid campione del mondo. I catalani travolgono il Deportivo La Coruna nella 16esima giornata per 4-0 grazie alle doppiette di Paulinho e Suarez. L'uruguaiano ne avrebbe fatti tre, ma uno non gli viene convalidato: il ...