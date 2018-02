Sollevamento pesi | assegnati i titoli italiani al maschile Le stelle sono Scarantino e

oasport

: #pesistica Assegnati i titoli italiani al maschile: stelle come di consueto Zanni e Scarantino - OA_Sport : #pesistica Assegnati i titoli italiani al maschile: stelle come di consueto Zanni e Scarantino - PatriziaCadau : La stanchezza delle madri si accumula piano, in centinaia di notti a singhiozzo. In anni di sollevamento pesi,... - FigliContesi : ?? Genio Vince facile gara di sollevamento pesi iscrivendosi nella categoria femminile in nome del #GenderGap -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Giornata alper i campionatidi: presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma siinfattii tricolori seniores. Le, in chiave internazionale, per il Bel Paese,sempre Mircoe Mirko Zanni. Il siciliano trionfa nella sua 62 kg con 115 di strappo, 140 di slancio, per un totale di 255 kg. “Un campionato italiano è sempre un palcoscenico importante, un piccolo step per vedere lo stato di forma in vista degli Europei. Ho ripreso abbastanza bene, adesso ho un altro mese di lavoro e vediamo cosa esce fuori nell’appuntamento Continentale. E’ un’annata importante per lastica internazionale soprattutto perché a luglio abbiamo il cambio di categoria, e stiamo tutti in attesa di questa svolta importante per la disciplina. Gli Europei rappresentano, da questo punto di vista, un momento di ...