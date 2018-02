Sofia Goggia rientrata in Italia | a Malpensa la festa dei fan e l' abbraccio delle Fiamme

Sofia Goggia rientrata a Milano - fiori e congratulazioni : Roma, 24 feb. , askanews, Grande accoglienza all'aeroporto di Milano Malpensa per Sofia Goggia, atterrata ieri sera, dopo i fasti dell'Olimpiade coreana, con volo proveniente da Parigi. Ad attenderla ...

Sofia Goggia/ Giorgio Pasotti : "una guerriera - mi piacerebbe sciare con lei" : Giorgio Pasotti si complimenta con la compaesana Sofia Goggia attraverso le pagine del settimanale Spy. L'attore ha un piccolo sogno da realizzare: "Mi piacerebbe sciare con lei".(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 18:04:00 GMT)

Sofia Goggia - olimpiadi invernali 2018/ Pyeongchang - la sciatrice : “Sono sempre la stessa” : Sofia Goggia, olimpiadi invernali 2018, Pyeongchang, la sciatrice: “Sono sempre la stessa”. Le nuove parole della fresca vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:34:00 GMT)

Chi è Sofia Goggia - prima azzurra oro olimpico in discesa libera : Una provvista inconsueta per lo sport, da cui si capiscono tante cose, anche le massime latine che a volte fanno capolino nelle interviste. Su tutte Nec recisa recidit , 'Neanche spezzata retrocede', ...

Il mondo di Sofia : il segreto d'oro di 'essere Goggia' : Pyeongchang , Corea del Sud, , 22 feb. , askanews, Si può vincere la più importante gara delle Olimpiadi invernali di PyeongChang pur restando una persona dal carattere scanzonato e sempre ironico? La ...

Sofia Goggia racconta il suo Oro : concentratissima : Pyeongchang , Corea del Sud, , 22 feb. , askanews, 'Ero veramente molto concentrata ieri, su tutte le cose che dovevo fare, e ho cercato di avere una presenza fisica e mentale in ogni cosa che facevo, ...

Sofia Goggia rinuncia alla combinata. Sci - l'allenatore azzurro : 'Bilancio negativo' : Niente combinata per Sofia Goggia. L'azzurra, dopo aver vinto l'oro nella discesa, ha deciso di non prendere parte alla gara su due manche in programma nella mattinata coreana , 3.30 e 7 italiane, : l'...

Non ha riposato bene - niente discesa Sofia Goggia rinuncia alla combinata : niente combinata femminile oggi per Sofia Goggia. Il giorno dopo lo storico oro in discesa, la neo campionessa olimpica ha deciso di rinunciare all'ultima prova individuale dei Giochi di Pyeongchang.

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 22 febbraio : Kristoffersen in vetta allo slalom - Moellg in corsa per il podio - Hirscher out. Sofia Goggia dà forfait per la combinata alpina : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE sulle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le grandi emozioni provate ieri grazie a Sofia Goggia che ha riscritto la storia, si torna sulle nevi coreane per altri due gare di sci alpino in cui si vuol sognare. In programma lo slalom maschile e la combinata femminile ed i grandi favoriti per il successo finale sono anche i due re della Coppa del Mondo: l’austriaco Marcel Hirscher e ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia dà forfait e non sarà al via della combinata alpina : Un vero proprio fulmine a ciel sereno quello che arriva dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sofia Goggia, neo campionessa olimpica della discesa libera femminile, non prenderà parte alla gara di combinata alpina alla quale era iscritta col pettorale n.16, in programma alle 3.30 italiane (prima manche di discesa libera). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la bergamasca ha deciso di dare forfait, uscita frastornata dal ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia dà forfait all’ultimo momento! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

Sofia Goggia/ Medaglia d'oro discesa libera - domani appuntamento con la combinata (Olimpiadi Invernali 2018) : Sofia Goggia: Medaglia d'oro per l'azzurra nella discesa libera alle Olimpiadi Invernali 2018. La finanziera entra nella storia a Pyeongchang, battendo Mowinckel e Vonn. (Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 23:18:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia all’attacco - Brignone e Bassino per la sorpresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...