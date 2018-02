Snowboard | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Tabelloni PGS Eliminati Felicetti e

LIVE Snowboard - PGS Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Coratti e Fischnaller agli ottavi - clamorosa uscita di March - che aveva dominato la prima run. EliminatI Ochner e Felicetti : Tanta Italia, anche con possibilità di medaglia, nello Snowboard alpino, questa notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS, unica specialità rimasta nel programma a cinque cerchi, ben cinque italiani, quattro tra gli uomini ed una tra le donne, proveranno a dare l’assalto al podio: si tratta di Roland Fischnaller, Edwin Coratti, Aaron March, Mirko Felicetti e Naya Ochner. A partire dall’1.00 ora italiana, via alla qualification ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : stanotte la finale del big air maschile. Tanti pretendenti al trono - sarà USA contro Canada? : Questa notte lo Snowboard conclude le specialità dedicate al park & pipe con la finale del big air maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: sono in programma, a partire dalle 2.00 ora italiana, le tre run che assegneranno titolo e medaglie. Dodici atleti battaglieranno per salire sui tre gradini del podio. Favorito della gara è lo statunitense Chris Corning, vincitore a novembre a Milano, secondo a Copper Mountain Resort, e, ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel PGS cinque azzurri per coronare un sogno : Tanta Italia, anche con possibilità di medaglia, nello Snowboard alpino, questa notte alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nel PGS, unica specialità rimasta nel programma a cinque cerchi, ben cinque italiani, quattro tra gli uomini ed una tra le donne, proveranno a dare l'assalto al podio. A partire dall'1.00 ora italiana, via alla qualification run, dove sarà importante giungere al traguardo: tutti gli atleti che ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di sabato 24 febbraio. Tutti gli italiani in gara nel PGS : ...ore 06.22 Semifinali PGS maschile ore 06.28 Small Final PGS femminile ore 06.30 Big Final PGS femminile ore 06.34 Small Final PGS maschile ore 06.37 Big Final PGS maschile Diretta tv e streaming su ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di sabato 24 febbraio. Tutti gli italiani in gara nel PGS : Dopo la riprogrammazione dovuta al maltempo, finalmente è giunta l’ora dello Snowboard alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: il PGS, unica specialità olimpica rimasta dopo l’esclusione del PSL, inizierà domani all’1.00 italiana con l’allineamento dei tabelloni, maschile e femminile, agli ottavi di finale, poi, dalle 5.30, la fase finale. Saranno cinque gli italiani in gara: tra le donne scenderà in pista Nadya Ochner, mentre ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Fischnaller - Coratti - March e Felicetti. 4 assi per il poker in PGS : Domani, sabato 24 febbraio, l’Italia si giocherà la top10 nel medagliere alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per farlo, dovrà necessariamente vincere il quarto oro (sperando, nel contempo, che la Svizzera non si aggiudichi ulteriori titoli). Una delle gare in cui gli azzurri potranno tentare il colpaccio sarà il PGS di Snowboard. I nostri portacolori vanno considerati degli outsider capaci di poter impensierire chiunque. Servirà ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Snowboard - sabato si assegnano le medaglie del gigante parallelo olimpico : PGS, tutto in un giorno sabato 24 febbraio: qualificazioni al mattino e finali al pomeriggio con 5 italiani Sarà tutta concentrata a sabato 24 febbraio la lunga corsa verso le medaglie nel gigante ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Nadya Ochner mina vagante nel PGS : Siamo agli sgoccioli di questa Olimpiade di PyeongChang: ultime possibilità per quanto riguarda la spedizione italiana per rimpinguare il medagliere. Entra in scena domani stanotte lo Snowboard alpino: se al femminile gli azzurri saranno in quattro e possono giocarsi grandi chance, al femminile al via ci sarà la sola Nadya Ochner. Una stagione tutt’altro che positiva quella dell’altoatesina, che ha fatto fatica sia in PGS (la specialità ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il meteo stravolge il calendario! Il nuovo programma e le date del PGS di Snowboard e dello Ski cross di freestyle : Il meteo continua ad essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i rinvii che hanno coinvolto sci alpino e biathlon nella prima settimana e negli ultimi giorni, stavolta tocca a snowboard (altro cambio di programma dopo la finale del Big Air) e freestyle. Le qualificazioni del PGS maschile e femminile di snowboard previste per domani sono slittate di due giorni, da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio, in base a un ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : anticipata di un giorno la Finale del Big Air. Nuova data - programma e orari : La Finale del Big Air femminile di Snowboard è stata anticipata a giovedì 22 febbraio, alle 01.30 italiane. Lo spostamento si è reso necessario a causa dell’annunciato maltempo previsto per venerdì, giornata in cui era originariamente programmato questo evento. La prima run si correrà alle 01.30, la seconda alle ore 02.00, la terza alle 02.30 al termine della quale conosceremo la composizione del podio. CLICCA QUI PER IL MINISITO ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nel PGS femminile un’unica favorita - la ceca Ester Ledecka : Vero è che domani, a partire dalle 4.00 di notte si svolgeranno soltanto la qualification run e l’elimination run, ma la prova femminile del PGS, unica prova olimpica dello Snowboard alpino, ha già una sola padrona, la ceca Ester Ledecka, che ha stupito il mondo con l’oro nel supergigante dello sci alpino, e che ora pregusta quella che sarebbe una storica doppietta in due sport diversi nella stessa edizione delle Olimpiadi ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyengChang 2018 : gara apertissima nel PGS maschile. Favorito Nevin Galmarini : Una delle gare più aperte di tutto il programma olimpico: almeno sulla carta non c’è spazio per fare pronostici nel PGS maschile di Snowboard ai Giochi Invernali di PyeongChang 2018, che sarà in scena domani con le qualifiche e sabato con la fase finale che assegnerà le medaglie (a differenza dalla Coppa del Mondo qualifiche ed eliminazione diretta si disputano in un giorno diverso). Andando a vedere l’andamento stagionale il nome ...