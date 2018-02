Snowboard | Ester Ledecká nella leggenda Oro in due sport diversi Chi ci era riuscito in

oasport

: QUESTA È STORIA!! ??????????? Ester #Ledecka? vince 2 ori in 2 sport diversi: dopo il trionfo in SuperG arriva quello n… - Eurosport_IT : QUESTA È STORIA!! ??????????? Ester #Ledecka? vince 2 ori in 2 sport diversi: dopo il trionfo in SuperG arriva quello n… - Eurosport_IT : 'Non ci crede neanche lei!' ???? Ester Ledecka, campionessa del mondo di snowboard, è la medaglia più incredibile de… - Eurosport_IT : Il palmares di Ester #Ledecka ???? 2 ori e 1 argento ai Mondiali... DI SNOWBOARD ?????? 1 oro alle Olimpiadi... NELLO… -

(Di sabato 24 febbraio 2018) Vincitrice da outsider assoluta nel supergigante di sci alpino, la cecaera invece la grande favorita del gigante parallelo diai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. La ventiduenne di Praga non ha tradito le attese“sua” gara, che affrontava da campionessa mondiale in carica: un successo che le ha permesso di scrivere una pagina indelebilestoria dellomondiale. In tutta la storia delle Olimpiadi invernali, infatti, solamente due atleti norvegesi erano riusciti a vincere medaglie d’oro in duestessa edizione olimpica: Thorleif Haug, a Chamonix 1924, si imposecombinata nordica e vinse anche due ori nello sci di fondo (18 km e 50 km), mentre il suo connazionale Johan Grøttumsbråten trionfò a St. Moritz 1928 ancoracombinata nordica e18 km di fondo. Imprese che potevano essere ...