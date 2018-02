SNOWBOARD | ESTER LEDECKA MEDAGLIA D' ORO Conferenza con gli occhialoni | Perché

SNOWBOARD - Ester Ledecka medaglia d'oro/ Il no da bambina ai genitori : "Non voglio scegliere fra tavola e sci" : Snowboard, Ester Ledecka medaglia d'oro! Olimpiadi invernali: la ceca entra nella storia. Grande successo per Ester che dopo la medaglia d’oro nel SuperG, si ripete nel suo sport(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 16:11:00 GMT)

VIDEO Ester Ledecka nella leggenda : vince due ori in due sport diversi alle Olimpiadi! I trionfi in SuperG e in SNOWBOARD : Ester Ledecka è diventata una leggenda vivente: prima donna capace di vincere una medaglia d'oro in due sport diversi nella stessa Olimpiade . Dopo essersi imposta nel SuperG di sci alpino, la ceca ha dominato il PGS di snowboard e ha così realizzato una mitologica doppietta. Era da 90 anni che un ...

SNOWBOARD - Ester Ledecká nella leggenda. Oro in due sport diversi. Chi ci era riuscito in passato? : Vincitrice da outsider assoluta nel supergigante di sci alpino, la ceca Ester Ledecká era invece la grande favorita del gigante parallelo di Snowboard ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. La ventiduenne di Praga non ha tradito le attese nella “sua” gara, che affrontava da campionessa mondiale in carica: un successo che le ha permesso di scrivere una pagina indelebile nella storia dello sport mondiale. In tutta la storia ...

L'incredibile sorpresa di Ester Un oro nato sullo SNOWBOARD : ... o meglio non considerava, perché lei veniva da un altro mondo, quello dello snowboard, da sempre il fratello diverso, da osteggiare e regolamentare sulle piste dei turisti, da snobbare nel mondo ...

Ester Ledecka : dallo SNOWBOARD allo sci - e viceversa : Ester Ledecka: dallo snowboard allo sci, e viceversa Alle Olimpiadi può succedere anche quello che non ti aspetti. A PyeongChang è successo stanotte con il trionfo di Ester Ledecka nel SuperG femminile. Fin qui nulla di strano, direte voi. E, invece, no. La ventiduenne ceca è una snowboarder e il suo palmares parla per lei: […] L'articolo Ester Ledecka: dallo snowboard allo sci, e viceversa sembra essere il primo su NewsGo.

Chi è Ester Ledecka? La Campionessa Olimpica del SuperG - la Campionessa del Mondo di SNOWBOARD che sorprende lo sci alpino : Ester Ledecka è la grande sorpresa delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la rivelazione che non ti attendi dopo una settimana di Giochi, capace di fare saltare il banco quando ormai il sipario era calato. La ragazza dalla doppia vita, colei che si divide tra tavola e sci. La 22enne ceca è la nuova Campionessa Olimpica del SuperG: prima d’oggi non era mai salita sul podio in una competizione di alpino, in Coppa del Mondo aveva sì ...

Sci alpino - Ester Ledecka vince il superG! Una fuoriclasse dello SNOWBOARD si prende l’oro olimpico. 5a Johanna Schnarf - Goggia spreca : Sorpresa colossale nel superG femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La medaglia d’oro va alla ceca Ester Ledecka, fuoriclasse dello snowboard con due titoli mondiali di parallelo in bacheca. La 22enne del Centro Europa da un paio di stagioni aveva iniziato a fare sul serio anche con gli sci ai piedi, continuando nel frattempo a dominare con la tavola. I risultati erano apparsi incoraggianti ed il piazzamento ...

SNOWBOARD alpino - classifiche PGS Coppa del Mondo 2017-2018 : Roland Fischnaller è secondo! Tra le donne domina Ester Ledecka : Dopo lo stupendo secondo posto odierno nel PGS di Cortina d’Ampezzo, Roland Fischnaller sale in seconda piazza anche nella classifica di specialità, che è anche la classifica generale di Snowboard alpino, dato che sono stati disputati soltanto due giganti. Classifica maschile Snowboard alpino (Top 10) 1 GALMARINI Nevin SUI 1300.00 2 Fischnaller Roland ITA 1250.00 3 SOBOLEV Andrey RUS 1150.00 4 PAYER Alexander AUT 1050.00 5 DUFOUR Sylvain ...